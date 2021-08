Hai anh em ruột bán giấy xét nghiệm Covid-19 giả

Làm giả giấy xét nghiệm Covid-19, hai anh em ruột bán cho nhiều người dân ở Bình Dương để họ di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch.

Ngày 22/8, Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Lê Đức Hào (29 tuổi) và Lê Đức Anh (31 tuổi, anh trai Hào) để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đức Hào, Đức Anh bị cảnh sát tạm giữ về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ảnh: T.K.

Thời gian gần đây, Công an TP Dĩ An phát hiện một số người sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 giả để lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh. Qua làm việc, những người này khai mua giấy xét nghiệm giả trên là do Đức Anh và Hào.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 nghi phạm, cảnh sát phát hiện 21 phiếu xét nghiệm Covid-19 giả, 2 mộc dấu giả.

Ngoài ra, Hòa khai nhận còn cung cấp 19 phiếu kết quả xét nghiệm giả cho nhiều người khác dùng để qua các chốt kiểm soát.