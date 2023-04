Hai anh em mua bằng giả để mở phòng khám

Để đủ điều kiện mở phòng khám chữa bệnh, 2 anh em ruột Nguyễn Thanh Lâm và Nguyễn Thái Dương đã liên hệ mua bằng giả của một trường cao đẳng về sử dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 anh em ruột là Nguyễn Thanh Lâm (SN 1985) và Nguyễn Thái Dương (SN 1990, đều ở xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 341 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Hai anh em Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Thái Dương tại cơ quan Công an. Ảnh: CA.

Trước đó, 2 bị can Nguyễn Thanh Lâm và Nguyễn Thái Dương đã liên hệ mua các tài liệu giả như: Bằng tốt nghiệp của trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở Y tế,... để nộp hồ sơ đề nghị và đã được Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Sau đó, các nghi phạm tiếp tục sử dụng các chứng chỉ hành nghề này để mở phòng khám nha khoa trên địa bàn thị xã Đức Phổ và bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.