Hai anh em đưa người nhập cảnh Việt Nam trái phép

Đưa nhóm người Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Đô và anh trai bị công an khởi tố.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Đô (37 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Phan Văn Sô (51 tuổi, ngụ huyện Mộc Hóa, Long An) về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Sô và Đô bị bắt về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, ngày 20/12/2020, một thanh niên quốc tịch Campuchia nhờ Sô đưa người vượt biên vào Việt Nam với giá 1 triệu đồng/trường hợp.

Hai bên thống nhất đón khách tại xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, sau đó đưa đến khu vực Bến xe Miền Đông ở TP.HCM. Sô gọi điện rủ em trai là Đô cùng tham gia, trả tiền công 500.000 đồng/người.

Đêm 24/12/2020, Sô đón 2 phụ nữ Campuchia giao cho Đô chở đến khu vực cầu Cây Cám, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa rồi dùng xe du lịch đưa về TP.HCM.

Tối 26/12/2020, Sô tiếp tục đón 4 phụ nữ Campuchia vượt biên vào Việt Nam. Hôm đó, người đàn ông này bị Công an huyện Mộc Hóa bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Sô và em trai đã thừa nhận hành vi phạm tội.