Hai án tử hình và 3 án chung thân vì ma túy

Mua bán số lượng lớn ma túy, 5 bị cáo phải trả giá đắt cho hành vi gieo rắc “cái chết trắng”, trong đó 2 bị cáo lĩnh án tử hình.

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy đối với 5 bị cáo liên quan.

5 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đỗ Minh Tú (SN 1972, ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn), Lương Ngọc Thành (SN 2000, ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát), Nguyễn Đại Linh (SN 1993, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn), Vi Văn Thông (SN 2000, ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát) và Ngân Thị Nhao (SN 1967, ở Bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đều bị truy tố, xét xử ở khung hình phạt cao nhất của các tội phạm về ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h40 ngày 13/4/2022, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an các huyện Mường Lát, Quan Hóa và Công an các xã Hiền Chung, Thiên Phủ, Nam Động tuần tra kiểm soát lưu động tại quốc lộ 15C thuộc bản Pó, xã Hiền Chung (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), thì phát hiện, bắt quả tang Đỗ Minh Tú, Lương Ngọc Thành, Vi Văn Thông, Nguyễn Đại Linh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ tổng khối lượng gần 1,7 kg ma túy, gồm: 355,91 gam loại Heroin và 1.308,63 gam loại Methamphetamine.

Về nguồn gốc ma túy, Lương Ngọc Thành khai nhận đặt mua của người đàn ông tên Keo (người nước Lào). Việc giao nhận tiền mua bán và ma túy từ Ngân Thị Nhao.

Ngày 15/4/2022, Ngân Thị Nhao đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy theo chỉ đạo của người đàn ông tên Keo.

Trong vụ án này, Đỗ Minh Tú là người khởi xướng và bàn bạc với Nguyễn Đại Linh để Linh điện thoại cho Lương Ngọc Thành đặt mua ma túy.

Lương Ngọc Thành sau đó bàn bạc với Vi Văn Thông về thị trấn Quan Hóa để mua ma túy bán cho Tú và Linh.

Vi Văn Thông đồng ý và giúp sức tích cực cho Thành về huyện Quan Hóa để cùng Thành nhận tiền từ Tú và Linh, sau đó giao cho Ngân Thị Nhao.

Ngân Thị Nhao được người đàn ông tên Keo chỉ đạo nhận tiền từ Thành rồi giao tiền cho người đàn ông dân tộc Mông và nhận ma túy về cho Thành.

Do đó, Tú và Thành giữ vai trò thứ nhất, Linh Và Thông giữ vai trò thứ hai, Nhao giữ vai trò thứ ba trong vụ án này.

Tại phiên tòa, cả 5 bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng nêu và xin giảm nhẹ hình phạt.

Các trợ giúp viên pháp lý (thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa) và luật sư bào chữa cho 5 bị cáo đều nhất trí với tội danh và điều luật mà VKSND tỉnh Thanh Hóa đã truy tố, đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo như: thành khẩn khai báo, 3 bị cáo Lương Ngọc Thành, Vi Văn Thông, Ngân Thị Nhao thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, lần đầu phạm tội, gia đình bị cáo Đỗ Minh tú có bố đẻ được tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, gia đình bị cáo Nguyễn Đại Linh có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang,…

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Tú và Ngân Thị Nhao mức án tử hình; 3 bị cáo Lương Ngọc Thành, Nguyễn Đại Linh và Vi Văn Thông mức án chung thân.