Hai án tử hình cho những kẻ kiếm lời từ ma túy

Với hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, 4 bị cáo trong đường dây này đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt những mức án nghiêm minh.

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Hà Tú Oanh (32 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An); Lê Đại Sáng (33 tuổi, trú Hương sơn, Hà Tĩnh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 251 BLHS; Bị cáo Cao Nguyên Kỳ (37 tuổi, trú TP Vinh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 251 BLHS và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm g, khoản 2 Điều 249 BLHS và bị cáo Lê Anh Tú (36 tuổi, Cư trú TP Vinh) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm g, khoản 2 Điều 249 BLHS.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 10/2021, người đàn ông tên Lưu (ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đặt vấn đề với Hà Tú Oanh mua 2 kg ma túy đá, Oanh đồng ý, thống nhất giá 160 triệu đồng/kg, đặt cọc trước 100 triệu đồng, số tiền còn lại thanh toán khi nhận hàng.

Hà Tú Oanh trao đổi lại toàn bộ nội dung cho Cao Nguyên Kỳ biết và hỏi Kỳ có làm được không, Kỳ nói nếu nhận đặt cọc trước 100 triệu đồng, thì có thể làm được và đồng ý cùng Hà Tú Oanh mua bán ma túy để kiếm lời. Cùng khoảng thời gian này, Lê Đại Sáng đặt Hà Tú Oanh mua một tấm hồng phiến (30 gói, mỗi gói 200 viên) để về bán lẻ, Oanh đồng ý.

Ngày 22/10/2021, Oanh gọi điện bảo Cao Nguyên Kỳ chở Oanh lên nhận tiền đặt cọc từ Lưu, đến điểm hẹn, Oanh vào gặp Lưu nhận 80 triệu đồng tiền đặt cọc, số tiền còn lại thống nhất Lưu sẽ thanh toán khi nhận ma túy.

Nhận được tiền đặt cọc, Hà Tú Oanh gọi điện thoại đặt mua của người phụ nữ tên Kim (người ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đang sinh sống bên Lào) 2 kg ma túy đá, một tấm hồng phiến (30 gói, mỗi gói 200 viên).

Kim đồng ý, thống nhất giá 130 triệu đồng/kg ma túy đá, 70 triệu đồng/tấm hồng phiến, đặt cọc trước 80 triệu đồng, khi bán được ma túy sẽ thanh toán hết.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.

Sáng 25/10/2021, Hà Tú Oanh gọi điện cho Cao Nguyên Kỳ chở lên huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An để lấy thêm tiền đặt mua ma túy, đồng thời chở Lê Anh Tú (người yêu Oanh, sống chung như vợ chồng) đi cùng để đi sang huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xin hoãn chấp hành án.

Ngày 27/10/2021, Lê Đại Sáng biết Hà Tú Oanh mua bán ma túy, nhưng vẫn giúp Hà Tú Oanh nhận số ma túy nói trên đưa về nhà cất giấu và gửi ma túy theo chỉ đạo của Oanh nhằm hưởng lợi hồng phiến để bán kiếm lời.

Khoảng 16h45 ngày 27/10/2021, tại khu vực vòng xuyến ngã tư Bà Viên (thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), khi Cao Nguyên Kỳ đang nhận 2.000g ma túy Methamphetamine để đưa về thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để bán cho người đàn ông tên Lưu theo chỉ đạo của Hà Tú Oanh, thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang.

Cao Nguyên Kỳ ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy nêu trên còn có hành vi tàng trữ trái phép 15,7 gram Methamphetamine nhằm mục đích sử dụng.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo Hà Tú Oanh, Lê Đại Sáng, Cao Nguyên Kỳ, Lê Anh Tú đã khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu có tại hồ sơ vụ án, thời gian, địa điểm phạm tội.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Đại Sáng phạm tội khi chưa được xóa án tích; Bị cáo Lê Anh Tú đang trong thời gian chờ chấp hành án, còn tiếp tục phạm tội thuộc trường hợp tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo Hà Tú Oanh, Lê Đại Sáng mua bán khối lượng ma túy là 2 kg ma túy đá và một tấm hồng phiến (có tổng khối lượng 2.535,9 gam Methamphetamine). Bị cáo Cao Nguyên Kỳ thực hiện hành vi mua bán khối lượng ma túy là 2 kg ma túy đá ( 2.000 gam Methamphetamine) và tàng trữ 15,7 gam Methamphetamine. Bị cáo Lê Anh Tú tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 17,4 gam Methamphetamine.

Mặc dù các bị cáo đều nhận thức được ma túy đang là hiểm họa của toàn xã hội, gây tác hại rất lớn đến sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, hủy hoại nhân cách con người, là nguyên nhân và điều kiện cho các loại tội phạm khác phát sinh, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trước khi bị bắt, các bị cáo Cao Nguyên Kỳ, Lê Anh Tú đã sử dụng ma túy, bị cáo Lê Đại Sáng, Lê Anh Tú đều có tiền án, bị cáo Lê Anh Tú có tiền án và nhân thân đều về tội ma túy. Tuy nhiên các bị cáo không lấy đó làm bài học mà còn tiếp tục phạm tội để kiếm lời bất chính nên phải chịu mức án tương xứng để răn đe và cảnh tỉnh chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, tại phiên sơ thẩm ngày 13/9, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Tú Oanh mức án tù chung thân, Lê Đại Sáng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Bị cáo Cao Nguyên Kỳ mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; Bị cáo Lê Anh Tú tù chung thân do phải thực hiện tổng hợp hình phạt của Bản án sơ thẩm số 13/2022/HSST ngày 22/4/2022 của TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong vụ án, theo lời khai của Hà Tú Oanh còn có người phụ nữ tên “Kim” (người ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, hiện nay đang sinh sống tại tỉnh Xiêng Khoảng - Lào, là người đã bán 2 kg ma túy đá và một tấm hồng phiến cho Hà Tú Oanh) và người đàn ông tên “Lưu” là người đã đặt mua của Hà Tú Oanh 2 kg ma túy với giá 160 triệu/kg. Do thông tin Hà Tú Oanh cung cấp về những người này không đầy đủ, cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác định nhân thân, lai lịch cụ thể.