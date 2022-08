Hai án chung thân dành cho các bị cáo mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 10/8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo Phan Thị Như Ái, Võ Văn Út, Vũ Thị Thúy An.

Theo Cáo trạng truy tố, vào lúc 19h20 ngày 6/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Tam Phước tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà không số thuộc tổ 7, ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Tăng Thị Thùy (SN 1987; thường trú xã Tam Phước, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 10 gói ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá) có tổng khối lượng 3,6749 gam. Thùy khai nhận số ma túy là của người phụ nữ tên Xuân (không rõ nhân thân, lai lịch), Thùy cất giữ với mục đích buôn bán kiếm lời.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 14/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thùy về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thùy.

Trong thời gian được tại ngoại, Thùy vẫn tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lúc 17h30 ngày 20/6/2021, tại quán cà phê thuộc tổ 7, ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Tam Phước, huyện Long Điền bắt quả tang Thùy đang cất giấu trong túi quần gói ma túy loại Methamphetamine có khối lượng 50,1815 gam.

Thùy khai nhận mua số ma túy trên của Vũ Thị Thúy An (SN 1987; thường trú TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với giá 15 triệu đồng nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Mở rộng điều tra vụ án, lúc 8h55 ngày 30/6/2021, tại nhà của An, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Long Tâm, TP Bà Rịa bắt quả tang đối tượng Phan Thị Như Ái (SN 1982; thường trú TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Võ Văn Út (SN 1979; thường trú TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) và An đang thực hiện hành vi mua bán 5 gói ma túy loại Methamphetamine (có khối lượng 477,1068 gam với giá 160 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của An, Cơ quan CSĐT thu giữ thêm gói ma túy loại Methamphetamine có khối lượng 1.311 gam nằm trong bộ sử dụng ma túy, gói ma túy loại Ketamin có khối lượng 0,9430 gam. Còn khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ái, Út, Cơ quan CSĐT thu giữ gói ma túy loại Ketamin có khối lượng 0,9430 gam.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2021, Ái và Út đã 4 lần mua ma túy của đối tượng Minh (không rõ thân nhân, lai lịch) tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương rồi mang xuống bán lại cho An với giá từ 87 triệu đến 125 triệu đồng, nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Cáo trạng xác định An bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tổng khối lượng là 528,5993 gam ma túy, loại Methamphetamine; Ái với tổng khối lượng là 477,1068 gam, loại Methamphetamine và 0,9430 gam ma túy, loại Ketamine; Út với tổng khối lượng là 477,1068 gam, loại Methamphetamine; Thùy với tổng khối lượng là 53,8564 gam, loại Methamphetamine.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tù chung thân với 2 bị cáo: Phan Thị Như Ái và Vũ Thị Thúy An; đồng thời tuyên phạt bị cáo Võ Văn Út mức án 20 năm tù; bị cáo Tăng Thị Thùy nhận mức án 15 năm tù.