Hai ác nữ gây chú ý không kém Song Hye Kyo trong phim mới

“Diễn xuất phản diện hoàn hảo của họ là yếu tố quan trọng nhất để hoàn thành câu chuyện của The Glory”, tờ Sports Donga viết về Shin Ye Eun và Lim Ji Yeon. Shin Ye Eun sinh năm 1998, nổi tiếng khi tham gia phim A-Teen. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhận vai chính trong một số phim như More Than Friends, Flower Scholars' Love Story và gần đây là Revenge of Others. Nữ diễn viên hiện trực thuộc NPIO Entertainment. Ảnh: @_Shinyeeun.