HAGL thua trận, Hà Nội và SLNA sớm vào tứ kết U15 Quốc gia 2022

Với việc thắng đậm trong lượt trận thứ 2 diễn ra chiều 10/8, U15 SLNA và U15 Hà Nội là những cái tên sớm vào tứ kết U15 Quốc gia - Next Travel 2022.

Lúc 15h trên sân Pleiku, U15 TP.HCM gặp U15 Cần Thơ. Dù chơi với thế trận có phần lấn lướt, U15 Cần Thơ phải nhận bàn thua trước ở phút thứ 32 nhờ pha dứt điểm góc hẹp của cầu thủ Nguyễn Quang Thế (U15 TP.HCM). 10 phút sau, hàng thủ Cần Thơ mắc sai lầm để đối thủ nâng tỷ số lên 2-0 nhờ công của Phạm Minh Quân.

Sang hiệp 2, thủ môn U15 Cần Thơ phạm lỗi với cầu thủ U15 TP.HCM trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Lê Khả Đức không gặp khó khăn nào để ghi bàn thứ 3 cho U15 TP.HCM.

Sự nôn nóng và thiếu chắc chắn của hàng thủ U15 Cần Thơ khiến họ tiếp tục phải nhận thêm 2 bàn thua liên tiếp ở phút 64 và 70. Các bàn thắng này đều được ghi bởi Lê Đình Mạnh. Chung cuộc, U15 TP.HCM thắng 5-0.

U15 HAGL thua trận, trong khi đại diện Hà Nội và SLNA giành vé vào tứ kết sớm. Ảnh: BTC.

Ngay sau cặp đấu U15 TP.HCM - U15 Cần Thơ, chủ nhà U15 HAGL tiếp U15 Huế, đội cũng có 3 điểm sau lượt đầu. Khi trận đấu trôi qua được 9 phút, U15 Huế bất ngờ mở tỷ số trước, khi Lâm Sơn trừng phạt sai lầm của hàng thủ đội bóng phố núi.

Có được bàn thắng, U15 Huế chơi phòng thủ chắc chắn những phút sau đó. Tuy nhiên tới cuối hiệp một, Trần Gia Bảo có pha bật cao đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1 cho U15 HAGL.

Đầu hiệp 2, U15 Huế một lần nữa vươn lên dẫn trước sau bàn thắng của Đăng Khoa ở phút thứ 57. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 giành cho U15 Huế. Đội bóng phố núi ngậm ngùi rời sân Pleiku với trận thua đầy bất ngờ.

Tại bảng B, U15 SLNA gặp U15 Nam Định còn U15 Hà Nội đối đầu U15 Đồng Tháp.

Trên sân Hàm Rồng 4, U15 SLNA chơi vượt trội, tạo ra cơn mưa bàn thắng trước U15 Nam Định với chiến thắng chung cuộc 5-0. Qua đó tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng với 6 điểm và hệ số +9.

Trong khi đó, 3-0 là tỷ số của trận đấu giữa U15 Hà Nội và U15 Đồng Tháp. U15 Hà Nội chơi đầy chắc chắn và có chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

Với những thắng lợi quan trọng, cả U15 SLNA và U15 Hà Nội chính thức lọt vào vòng tứ kết U15 Quốc gia - Next Travel 2022 sớm một vòng đấu.

Ngày 11/8, giải vô địch U15 Quốc gia - Next Travel 2022 sẽ tiếp tục diễn ra với 2 trận đấu tại bảng C lúc 15h. Mọi sự chú ý chắc chắn sẽ đổ dồn về trận cầu tâm điểm giữa U15 Viettel và U15 PVF, hai đội bóng quá hiểu nhau khi đối đầu rất nhiều ở các giải trẻ trước đó. Trận đấu còn lại sẽ là cuộc so tài giữa U15 Đắk Lắk - U15 Long An trên sân Hàm Rồng 5.