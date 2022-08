HAGL, SLNA khởi đầu ấn tượng ở giải U15 Quốc gia

Chiều 8/8, U15 HAGL và SLNA đã giành chiến thắng mà không để thủng lưới trong ngày ra quân giải U15 Quốc gia - Next Travel 2022.

Ở trận đầu tiên của bảng A, U15 Huế giành thắng lợi 2-1 trước U15 Cần Thơ. Phút 21, Dương Tuấn Kiệt mở tỷ số cho U15 Cần Thơ. Tới phút 42, Nguyễn Đăng Khoa gỡ hòa 1-1 cho U15 Huế. Đào Quốc Long ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai để ấn định thắng lợi cho đại diện tới từ Huế.

Chủ nhà U15 HAGL so tài với U15 TP.HCM ở trận đấu thứ hai. Với lối đá ban bật đẹp mắt, U15 HAGL mở tỷ số ở phút 26 sau pha bật cao đánh đầu của Gia Bảo. Sang hiệp hai, đội bóng phố núi vẫn pressing và phối hợp chuẩn xác để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 80 do công của cầu thủ Didane. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

U15 HAGL và SLNA thắng với các cách biệt 2-0 và 4-0 trong ngày mở màn bảng A giải U15 Quốc gia. Ảnh: Next Travel.

Với kết quả này, U15 HAGL tạm đứng nhất bảng A với 3 điểm và hiệu số bàn thắng - bại +2. Xếp sau lần lượt là U15 Huế, U15 Cần Thơ và U15 TP.HCM.

Ở bảng B, U15 SLNA đã có chiến thắng đậm 4-0 trước U15 Đồng Tháp trên sân Hàm Rồng 4. Các cầu thủ ghi bàn lần lượt là Nguyễn Quang Lâm (35’), Vương Văn Tùng (62’), Trương Văn Tấn Sang (69’), Phan Trung Quân (90’+1).

Ở trận đấu cùng giờ, U15 Hà Nội thắng 2-1 trước Nam Định. Tạ Tuấn Anh ghi bàn mở tỷ số cho U15 Nam Định ở phút thứ 10. Đội trẻ Hà Nội sau đó có 2 bàn để lội ngược dòng nhờ công của Hoàng Văn Tình (42’) và Nguyễn Bá Dũng (80’).

Với kết quả này, U15 SLNA đứng nhất bảng B với 3 điểm và hiệu số bàn thắng - bại +4. Xếp sau đó lần lượt là Hà Nội, Nam Định và Đồng Tháp.

Hôm nay (9/8), vòng bảng giải vô địch U15 Quốc gia - Next Travel 2022 sẽ tiếp tục diễn ra với hai trận đấu bảng C. U15 Long An gặp Viettel và U15 PVF gặp Đắk Lắk lúc 15h.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U15 Quốc Gia - Next Travel với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tổ chức sự kiện Thế hệ mới trên cương vị Nhà tài trợ chính.