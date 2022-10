HAGL Agrico lỗ ròng hơn 1.000 tỷ đồng sau 3 quý

Công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương tiếp tục gặp khó khăn do thiếu hụt lao động, chi phí sản xuất đầu vào tăng cao cùng khoản lỗ tỷ giá lớn trong quý III.

Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa báo cáo doanh thu quý III chỉ đạt 191 tỷ đồng , giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ giá vốn, công ty lỗ gộp 182 tỷ đồng - xấu hơn nhiều so với con số lỗ 14 tỷ hồi quý III/2021.

Thêm nữa, chi phí tài chính tăng đột biến đã khiến khoản lỗ ròng được mở rộng lên gần 416 tỷ đồng , cao hơn nhiều so với khoản lỗ 181 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

HAGL Agrico lý giải kết quả trên là do tình trạng thiếu hụt lao động dẫn đến sản lượng giảm 35% so với cùng kỳ, giá cước vận chuyển tăng 13%; giá các loại phân bón, vật tư và bao bì tăng 60-200% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tại ngày 30/9, tỷ giá đồng LAK tại Lào tiếp tục bị mất giá 10% so với USD, buộc công ty phải ghi nhận một khoản lỗ chênh lệch tỷ giá gần 142 tỷ đồng .

LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA HAGL AGRICO

Nhãn Quý III/2020 Quý IV Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Quý II Quý III Lãi sau thuế Tỷ đồng -353 363 -161 -129 -181 -816 -113 -557 -416

Tính lũy kế từ đầu năm, công ty được điều hành bởi tỷ phú Trần Bá Dương ghi nhận doanh thu thuần giảm 385 tỷ về mức 553 tỷ đồng . Chi phí cao đẩy mức lỗ ròng lên đến 1.086 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 304 tỷ).

Thực tế tình hình kinh doanh khó khăn đã được ban lãnh đạo sớm dự trù từ đầu năm 2022. Kế hoạch doanh thu là 1.731 tỷ và dự kiến lỗ 2.713 tỷ đồng trong cả năm nay.

Trong quý III, công ty đã hoàn tất trả nợ đợt 1 cho tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai theo cam kết với số tiền 600 tỷ đồng , nhận lại quyền sử dụng đất 9.470 ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu của Andoung Meas (đã bán cho công ty Nông nghiệp Trường Hải).

HAGL Agrico còn chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 Noru (28/9-3/10) khiến vườn cây bị đổ ngã và ngập lụt. Tổng thiệt hại từ bão ước tính 237 tỷ đồng ; bao gồm 174 tỷ khắc phục vườn cây, 10 tỷ đồng công trình trên đất và 53 tỷ đồng doanh thu chuối dự kiến.

Bước sang quý IV, công ty nông nghiệp đặt mục tiêu sản lượng trái cây là 10.242 tấn, khai thác 5.178 tấn mủ cao su. Tổng doanh thu thuần theo kế hoạch là 246 tỷ đồng .