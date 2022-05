Häfele, Grohe và loạt thương hiệu quốc tế 'đổ bộ' dự án Westgate

Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) vừa tổ chức chuỗi sự kiện công bố các đối tác chính thức dự án Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh.

Theo đó, các thương hiệu gồm Häfele, Otis, Casta, Grohe, Culigan, Astral pool, Sunwood… được chủ đầu tư “chọn mặt gửi vàng” để cung ứng trang thiết bị, thi công hoàn thiện nội ngoại thất cho dự án Westgate, quy mô hơn 2.000 căn hộ.

Đại diện An Gia (trái) bắt tay đại diện Häfele tại sự kiện công bố đối tác.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: “Ngay từ khi dự án vừa khởi công xây dựng, chúng tôi đã chủ động làm việc với các đối tác uy tín trong nhiều lĩnh vực để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hoàn thiện cũng như điều kiện sống tốt nhất cho cư dân Westgate. Đồng thời, góp phần khẳng định thương hiệu An Gia và các sản phẩm của chúng tôi trên thị trường”.

Cụ thể, với các thiết bị hoàn thiện, chủ đầu tư An Gia cho biết đang hợp tác cùng Häfele - thương hiệu Đức nổi tiếng thế giới về giải pháp dự án nhà ở thông minh - để cung cấp các thiết bị gia dụng, phụ kiện nhà bếp như máy hút mùi âm tủ; bếp điện, chậu bếp, vòi bếp…

“Các sản phẩm được An Gia và đối tác Häfele xem xét, lựa chọn kỹ dựa trên trải nghiệm của cư dân, không chỉ đáp ứng sự sang trọng, tinh tế ở mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm mà còn đảm bảo sự vượt trội trong tính năng hoạt động. Đơn cử như bếp điện 3 vùng nấu Häfele có độ bền cao với tính năng chống trào, hẹn giờ và khóa an toàn cho trẻ em”, đại diện An Gia cho biết.

Chia sẻ về việc hợp tác, ông Dominik Fruth - Tổng giám đốc Häfele Việt Nam - bày tỏ niềm vinh dự khi trở thành nhà cung cấp chính thức cho dự án Westgate. “Là đối tác lâu năm đã cộng tác trong nhiều dự án nổi bật của Tập đoàn BĐS An Gia như The Sóng, Sky89 và River Panorama, chúng tôi lấy làm vinh dự khi họ tiếp tục tin tưởng và lựa chọn sự đồng hành của Häfele trong dự án mới nhất này. Chúng tôi tin rằng sự cộng tác lần này cũng sẽ thăng hoa để Häfele và An Gia cùng nhau tạo thêm nhiều không gian sống tối ưu cho người Việt”, ông Dominik Fruth chia sẻ.

Cùng với Häfele, tập đoàn An Gia tiến hành ký hợp tác với loạt thương hiệu nổi tiếng như Casta, Grohe, Otis, Sunwood, Culligan... Trong đó, Casta là đơn vị cung cấp thiết bị tủ bếp, được thiết kế “đo ni đóng giày” dựa trên yêu cầu của chủ đầu tư, giúp phát huy tối đa công năng và mở rộng không gian bếp cho gia chủ. Phòng tắm thông thoáng sử dụng dòng sản phẩm, phụ kiện vệ sinh cao cấp của Grohe - thương hiệu lâu đời của Đức. Các thương hiệu Sunwood cung cấp thiết bị cửa, Otis cung cấp hệ thống thang máy, Culligan cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước trung tâm…

An Gia chú trọng lựa chọn thiết bị, nội thất bàn giao cho cư dân Westgate.

Ngoài ra, trong danh mục thiết bị bàn giao dự án Westgate, chủ đầu tư tặng thêm gói ưu đãi gói nội thất cao cấp gồm nội thất phòng ngủ, bàn làm việc, tủ quần áo, tủ giày,… Nhờ vậy, cư dân tương lai tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ, có thể dọn vào ở ngay để bắt đầu cuộc sống mới.

Dự án cũng mang đến môi trường sống hiện đại, an toàn cho cư dân. Đơn cử, gần 1.500 m2 diện tích mặt nước, hồ bơi, jacuzzi… được ứng dụng công nghệ AstralPool từ Tây Ban Nha, giúp đảm bảo các chỉ số sức khỏe, thân thiện với môi trường. Hay công nghệ nước tràn vô cực - Infinity - được áp dụng tại nhiều resort cao cấp giúp tăng hiệu ứng thị giác cho cư dân.

“Với các tiện ích, chúng tôi cần nhiều thiết bị khác nhau, không chỉ phục vụ quá trình thi công, đáp ứng tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo vận hành tốt trong quá trình sử dụng sau này. Do đó, yếu tố được chú trọng nhất vẫn là uy tín thương hiệu cung cấp. Lựa chọn cẩn thận từ ban đầu sẽ giúp chi phí bỏ ra hợp lý mà vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng cho công trình”, đại diện An Gia nhận định.

Về tiến độ, dự án vừa triển khai xây dựng theo tiến độ kế hoạch, vừa được đảm bảo kiểm soát chất lượng bởi các nhà thầu chiến lược, lâu dài, cam kết đồng hành, chia sẻ với mục tiêu chất lượng tiêu chuẩn.

Phối cảnh khu phức hợp Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh.

Tọa lạc ở trung tâm hành chính Bình Chánh, Westgate là dự án nổi bật tại khu tây bởi vị trí, pháp lý, tiện ích cũng như các tiêu chí về mức giá và phương thức thanh toán linh hoạt.

Để sở hữu, người mua cần thanh toán tối đa 699 triệu đồng và ngưng đến khi nhận nhà vào quý IV/2023 mới thanh toán tiếp. Còn lại, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà.

Chính sách này được thiết kế phù hợp với các gia đình trẻ có nguồn vốn hữu hạn, sử dụng đòn bẩy tài chính để mua nhà. "Với khoản tiền đầu tư đó, tính đến lúc nhận nhà, người mua gộp 30% chia cho giá trị tài sản, mức sinh lời có thể đạt 30-100% khi biên độ tăng giá trung bình 10-30% sau 1-2 năm", đại diện An Gia cho biết.

Ngoài ra, chủ đầu tư cam kết lợi nhuận đến 18%, ưu đãi chiết khấu 1-2% giá trị căn hộ cho khách mua sỉ sản phẩm, 1% cho khách hàng đăng ký sớm, chiết khấu 1% cho cổ đông AGG và khách hàng tại một số khu vực như Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Phú, quận 10… Chuỗi chương trình "Happy Surprise” từ An Gia hỗ trợ tối đa các gia đình trẻ khi mua nhà.