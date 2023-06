Hack Facebook lừa bán thuốc chữa ung thư

Ngày 15/6, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Trần Đức Tiến (SN 1999) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 9/6, Công an thị xã Hoàng Mai tiếp nhận trình báo của anh N.T.L. (SN 1972) trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, về việc anh đặt mua 54 triệu đồng tiền thuốc qua mạng xã hội từ người tên Tiến.

Tuy nhiên, do không đúng loại thuốc đã đặt, anh không nhận hàng. Khi anh L. hỏi, Tiến nói gửi nhầm và yêu cầu anh L. chuyển thêm tiền để cọc. Tuy nhiên, anh L. không đồng ý, nên Tiến đã hủy kết bạn, chặn số điện thoại của anh L..

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an thị xã Hoàng Mai khẩn trương xác minh. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an xác định có một số bị hại đã bị nghi phạm trên lừa đảo bằng hình thức tương tự (bán thuốc khan hiếm để chữa bệnh ung thư). Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, công an thị xã đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Trần Đức Tiến.

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/6, Công an thị xã Hoàng Mai cử tổ công tác trực tiếp đến tỉnh Phú Thọ, bắt khẩn cấp Trần Đức Tiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Tiến khai nhận đã hack tài khoản Facebook “Đồng Thị Chiên” để sử dụng, rao bán các loại thuốc chữa bệnh ung thư trên mạng xã hội và được anh N.T. L. liên hệ đặt mua.

Sau đó, nghi phạm đã lừa anh L. chuyển số tiền 54 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Với thủ đoạn như trên, Tiến lừa đảo một số bị hại với số tiền trên 400 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.