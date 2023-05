Haaland và Benzema, ai hay hơn

Tâm điểm của đại chiến chính là màn so tài giữa hai tiền đạo hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại. Sau thời gian sa sút vì chấn thương, Karim Benzema tỏ ra lép vế so với Erling Haaland ở khả năng săn bàn. Xét tại đấu trường quốc nội, chân sút người Na Uy thể hiện phong độ khủng khiếp. Cựu sao Dortmund vừa thiết lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất (35 bàn) trong một mùa giải Premier League. Trong khi đó, dù vẫn đang đua Pichichi với Lewandowski, hiệu suất săn bàn của Benzema vẫn không thể nào so sánh với đàn em sinh năm 2000.