Haaland trở thành món hời lịch sử của Man City

Erling Haaland đang thăng hoa. Và nếu giá trị của tiền đạo nằm ở bàn thắng, thì cựu sao Dortmund đang làm quá tốt điều này.

"Haaland là 'cheat code' (tạm dịch: mã gian lận - PV) đưa Man City tới chức vô địch Champions League", đó là lời khẳng định của Goal sau khi chứng kiến mũi nhọn 22 tuổi lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Man City trước Sevilla ở lượt trận đầu vòng bảng UEFA Champions League 2022/23 rạng sáng 7/9 (giờ Hà Nội).

Haaland đã có 25 bàn sau 20 lần ra sân tại Champions League. Anh là cầu thủ trẻ tuổi nhất và cũng cần ít số trận nhất để cán mốc con số 25 pha lập công ở giải đấu hàng đầu châu lục. Haaland đang trên đường xô đổ nhiều kỷ lục. Anh trở thành thứ vũ khí lợi hại trong sơ đồ tấn công của Man City.

Không thể cản Haaland

Haaland ghi 12 bàn trong 8 trận cho Man City trên mọi đấu trường mùa này. Trung bình cứ 54 phút, chân sút người Na Uy lại lập công cho nhà ĐKVĐ Premier League. Haaland ghi trung bình 1,86 bàn mỗi trận, đạt tỷ lệ cao nhất trong top 5 giải châu Âu.

Haaland có khả năng ghi bàn ấn tượng.

Có ý kiến cho rằng bất kỳ tiền đạo nào cũng có thể ghi nhiều bàn thắng nếu đá cho Man City. Nhận định này xuất phát từ việc "The Citizens" thường chơi tấn công áp đảo đối thủ và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn.

Tuy nhiên, Haaland ghi nhiều hơn 4 bàn so với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) 6,4 của chính anh ở Premier League mùa này. Hay nói cách khác, Haaland được mong đợi ghi khoảng 6 bàn từ đầu mùa. Thế nhưng, anh lại đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 10 pha lập công.

Haaland có 15 cú sút trúng đích, đồng nghĩa ghi 1 bàn sau mỗi 1,5 cú sút trúng mục tiêu. Không cầu thủ nào ở Premier League sở hữu thành tích tốt hơn. Điều này chứng minh độ nhạy bén trong các pha dứt điểm của cựu sao Borussia Dortmund.

Tại Premier League, Haaland ghi 6 bàn trong khu vực 5 m gần cầu môn, 4 bàn còn lại nằm trong khoảng cách 5 m tới 15 m. Cả 10 bàn ở Premier League tới thời điểm này đều được Haaland thực hiện ở vị trí chính diện. Về vị trí sút, những pha dứt điểm nhắm vào khung thành theo hướng tấn công của Haaland đạt tỷ lệ gần 100% (5 bàn/6 cú sút).

Bản đồ nhiệt cho thấy các bàn thắng của Haaland đều được ghi trong vùng cấm. Goal (bàn thắng), shot (cú sút).

Khi bàn thắng là thước đo để đánh giá chất lượng của tiền đạo, giá trị Haaland mang lại tương đối vượt trội. Cầu thủ 22 tuổi có số lần chạm, rê bóng và thực hiện pha chuyền vào 1/3 cuối sân ít hơn nhiều so với các tiền đạo khác.

Tất nhiên, cơ hội ghi bàn của một tiền đạo sẽ cao hơn khi chạm bóng nhiều hơn. Haaland thì khác biệt. Anh chạm bóng ít, ghi bàn nhiều. Đó là đẳng cấp.

Trung bình cứ sau 13,2 lần chạm bóng, Haaland lại ghi 1 bàn. Tỷ lệ này tương đương với việc chân sút người Na Uy ghi 1 bàn chỉ sau 8% hành động trên sân với quả bóng.

Haaland thường có xu hướng hoạt động tập trung nửa bên phần sân đối phương. Tính riêng 3 trận gần nhất gặp Crystal Palace, Nottingham Forest và Aston Villa tại Premier League, Haaland chỉ 5 lần chạm bóng ở phần sân nhà.

Cách Man City thay đổi khi có Haaland

Theo Sky Sports, HLV Pep Guardiola có sự điều chỉnh trong cách chơi của Man City sau khi Haaland xuất hiện. Đội chủ sân Etihad dồn bóng nhiều hơn cho tiền đạo tân binh đồng thời ý thức hơn trong việc phòng ngự.

Haaland là điểm đến của các đường chuyền.

Vùng hoạt động của Haaland tương tự một số 9 ảo, dù điều này dựa trên số lần chạm bóng hạn chế. Ngược lại, Kevin De Bruyne và Phil Foden chơi nhô cao hơn so với mùa trước, trong khi hầu hết cầu thủ còn lại đều có xu hướng lùi lại.

Khi có một tiền đạo "mắc võng" ở phía trên, Man City chủ động kéo thấp khối đội hình một chút để đề phòng bị phản công.

Vị trí hoạt động trung bình của đội hình Man City so với mùa trước: Haaland (FW), De Bruyne (RCM) và Foden (LW).

Với Haaland, Man City đưa tỷ lệ bàn thắng mỗi trận lên một tầm cao mới. Hiện tại, "The Citizens" đạt trung bình 3,3 bàn mỗi trận, nhiều hơn gần một bàn/trận so với mùa giải trước (2,6). Tuy nhiên, hầu hết chỉ số quan trọng khác đều giảm, chẳng hạn số bàn thắng kỳ vọng (xG) và số cú sút trúng đích (2,32 và 6,2 so với 2,60 và 6,7 mùa trước). Dù vậy, điều này phản ánh sự khác biệt của Haaland. Cựu sao Dortmund thu hút hết mọi pha lên bóng của Man City, thay vì có sự dàn trải như trước.

Man City vẫn duy trì được số quả tạt và đường chọc khe trung bình mỗi trận gần giống mùa giải 2021/22 (22,5 và 2,5 so với 22,9 và 2,7 mùa trước). Hai chỉ số này là điều kiện lý tưởng để Man City phục vụ Haaland trong việc ghi bàn.

Nếu tiếp tục chơi ổn định như hiện tại, theo tính toán, Haaland có thể cán mốc 70 bàn vào cuối mùa. Khả năng này có thể bị coi là xa vời thực tế. Tuy nhiên, việc xô đổ kỷ lục 32 bàn sau 38 trận mà Mohamed Salah từng thiết lập hoàn toàn khả thi.

"Làm sao để đối phó với Haaland. Hiện tại gần như không thể", huyền thoại Gary Neville của MU thốt lên. Mùa giải chỉ mới bắt đầu nhưng cảm giác Haaland đang mang tới rắc rối cho các hậu vệ.

Với Haaland, Man City sở hữu thứ vũ khí lợi hại giúp họ có thể tiếp tục thống trị Premier League cũng như chinh phục đỉnh cao Champions League. Đáng nói, đại diện thành Manchester bỏ ra 60 triệu euro để có chữ ký tiền đạo người Na Uy. Chân sút vẫn còn tiềm năng phát triển hơn.