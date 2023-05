Haaland được CĐV đối thủ tặng quà

Màn trình diễn của Haaland ở mùa này đã chinh phục cả người hâm mộ của các đội bóng khác.

Trên trang cá nhân, Erling Haaland khoe món quà lưu niệm hình chiếc giày cùng dòng chữ: "Kỷ lục ghi bàn tại Premier League của Erling Haaland".

Đây là món quà Haaland nhận từ người hâm mộ Everton, CLB tiền đạo người Na Uy vừa chọc thủng lưới vào cuối tuần qua. Haaland đăng hình và không quên gửi lời cảm ơn CĐV đội bóng vùng Merseyside, kèm biểu tượng trái tim.

Haaland khoe món quà từ CĐV đối thủ.

Pha lập công vào lưới Everton giúp Haaland nâng cao kỷ lục ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh 2022/23 lên con số 36. Tính trên mọi đấu trường, anh đã góp công vào 60 bàn thắng chỉ sau 48 trận cho Man City, con số quá đỗi ấn tượng với một tân binh.

Sau trận thắng, Haaland cũng gạch số 35 ở giày và tự ghi số 36 để ăn mừng kỷ lục cá nhân.

Trở lại với Everton, dù thua Man City, "The Toffees" vẫn đang ở vị trí an toàn do cả Leeds và Leicester đều không thắng ở vòng 36. Leeds hòa Newcastle 2-2, trong khi Leicester thua Liverpool 0-3.

Ở 2 vòng cuối, Everton có lợi thế khi chỉ phải gặp những đối thủ đã hết mục tiêu, lần lượt là Wolves và Bournemouth.

Ngày 21/5, Man City sẽ trở thành nhà vô địch Premier League 2022/23 nếu đánh bại Chelsea trên sân nhà. Đây sẽ là chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa thứ 3 liên tiếp của nửa xanh thành Manchester.

Biếm họa Haaland vui mừng vì sắp gặp Chelsea Khả năng trung phong Man City gia tăng kỷ lục ghi bàn ở Premier League trong những vòng đấu tới được thể hiện dưới góc nhìn hài hước.