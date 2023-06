Haaland đón vị khách đặc biệt trước chung kết Champions League

Aguero có mặt tại Istanbul trước dàn cầu thủ Manchester City. Ở buổi tập vào ngày hôm qua 9/6, "El Kun" bất ngờ xuất hiện ở sân Ataturk Olympic.

Tại đây, anh có cuộc trao đổi với Erling Haaland, người sẽ lĩnh xướng hàng công nhà ĐKVĐ Premier League ở chung kết Champions League. Ngoài ra, Aguero còn đưa ra vài lời khuyên cho đồng hương Julian Alvarez.

Khi thấy Aguero, HLV Pep Guardiola chủ động ra chào hỏi và nói đùa: "Cậu đến để đưa toàn đội sang Miami phải không?". Sau đó, hai nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử Man City trở về khu kỹ thuật và tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Trên mạng xã hội, CĐV Man City vui mừng và cho rằng sự xuất hiện của Aguero sẽ mang đến may mắn. Trước đó, cựu tiền đạo sinh năm 1988 cũng có mặt ở buổi tập trước chung kết World Cup của tuyển Argentina. Sau đó, "Albicelestes" đã đánh bại Pháp để lên ngôi vô địch.

Khi còn chơi cho Man City, Aguero từng tuyên bố chỉ rời CLB khi giành Champions League. Năm 2021, "El Kun" đã ở rất gần chiếc cúp "tai voi". Tuy nhiên, đội bóng của anh lại nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Chelsea tại Bồ Đào Nha.

Ngoài nhiệm vụ khích lệ tinh thần của dàn cầu thủ Man City, Aguero còn sắm vai MC phỏng vấn đồng hương đang chơi cho Inter, Lautaro Martinez.

Chung kết Champions League giữa Man City và Inter diễn ra lúc 2h rạng sáng mai (11/6, giờ Hà Nội) trên sân Ataturk Olympic, Istanbul. Nếu chiến thắng, Man City sẽ trở thành CLB Anh thứ 2, sau MU, giành cú ăn ba.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019