Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn công ty Trung Quốc niêm yết

Hạ viện Mỹ ngày 2/12 đã thông qua dự luật ngăn các công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch nước này trừ khi tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán.

“Đạo luật buộc công ty nước ngoài chịu trách nhiệm” cấm công ty nước ngoài niêm yết cổ phiếu trên bất kỳ sàn giao dịch nào của Mỹ nếu không đáp ứng các cuộc kiểm toán của Uỷ ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng (PCAOB) trong ba năm liên tiếp, theo Reuters.

Mặc dù áp dụng cho các công ty từ mọi quốc gia, dự luật này được tạo ra để nhắm vào các công ty Trung Quốc như Alibaba, công ty công nghệ Pinduoduo Inc. và tập đoàn dầu khí khổng lồ PetroChina Co. Ltd.

Dự luật này được Hạ viện nhất trí thông qua sau khi được Thượng viện phê duyệt hồi đầu năm. Sau khi được Tổng thống Donald Trump ký ban hành, luật sẽ chính thức có hiệu lực.

Các biện pháp cứng rắn nhằm vào công ty và các hành vi thương mại của Trung Quốc thường được Quốc hội Mỹ thông qua với sự đồng thuận cao.

Alibaba là một trong những công ty Trung Quốc đang niêm yết tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen, đồng tác giả dự luật với Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Kennedy, tuyên bố các nhà đầu tư Mỹ “đã bị lừa hết tiền sau khi đầu tư vào các công ty Trung Quốc trông có vẻ hợp pháp nhưng không tuân theo tiêu chuẩn như các công ty niêm yết công khai khác”.

Ông Kennedy nói Trung Quốc đang sử dụng các sàn giao dịch của Mỹ để "lợi dụng" người dân. Vì vậy, “Hạ viện đã cùng Thượng viện loại bỏ tình trạng gây hại này”.

Đạo luật này cũng sẽ buộc các công ty đại chúng tiết lộ liệu có thuộc sở hữu hay bị chính phủ nước ngoài kiểm soát không.

Những người trong ngành cho biết việc giám sát chặt chẽ hơn cũng có thể khiến các công ty Trung Quốc không niêm yết tại Mỹ nữa. Năm 2020, số công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ đạt mức cao nhất trong sáu năm qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ nói rằng đây là chính sách phân biệt đối xử nhằm áp chế về mặt chính trị các công ty Trung Quốc.

"Thay vì dựng rào cản, chúng tôi hy vọng Mỹ có thể tạo ra môi trường công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty nước ngoài đầu tư và hoạt động tại Mỹ", bà Hoa nói trong họp báo.

Shaun Wu, đối tác tại công ty luật Paul Hastings ở Hong Kong, nói nếu dự luật trở thành luật, "tất cả công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ sẽ bị cơ quan chức năng Mỹ soi xét nhiều hơn và chắc chắn phải cân nhắc các lựa chọn khác".

Điều này bao gồm việc niêm yết ở Hong Kong hoặc những nơi khác, ông Wu nói. Một số công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ, bao gồm Alibaba và nhà điều hành KFC Trung Quốc Yum China, gần đây đã thực hiện niêm yết lần hai tại Hong Kong.