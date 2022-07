Hà Tĩnh có tân giám đốc công an

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 1/7, thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an, điều động thượng tá Nguyễn Hồng Phong, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong (trái) nhận quyết định giữ chức giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Công an cung cấp. Đồng thời, Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu. Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Văn Tuyến mong muốn các cán bộ được điều động, bổ nhiệm luôn chú ý đến quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tân giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng Công an Hà Tĩnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong (43 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ). Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Quảng Bình có tân giám đốc công an Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế, được Bộ Công an điều động, giữ chức giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.