Hà Nội yêu cầu không dùng xe công đi lễ hội

Thành ủy Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội, không được đi lễ hội trong giờ hành chính.

Theo văn bản chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, các đơn vị được giao đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết, đảm bảo tốt các điều kiện an toàn, phòng chống dịch.

Các đơn vị chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, người vô gia cư, bệnh nhân điều trị lâu dài tại các bệnh viện, đồng bào vùng xa trung tâm; công nhân, người lao động khó khăn.

Thành ủy cũng yêu cầu cán bộ, công chức của TP không sử dụng xe công đi lễ hội, không được đi lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công).

Liên quan đến công tác chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán, UBND Hà Nội cũng ra văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường, không chủ quan lơ là.

Các quận, huyện được yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

TP cũng đề nghị người dân hạn chế di chuyển, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong vận chuyển hành khách công cộng như đeo khẩu trang, khai báo y tế, có dung dịch sát khuẩn tay; lập danh sách hành khách đi liên tỉnh; sắp xếp chỗ ngồi giãn cách.

Hà Nội đã ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 23 trên địa bàn kể từ khi đợt dịch lần thứ 3 bùng phát. Như vậy, 6 quận, huyện ở Hà Nội có bệnh nhân Covid-19 gồm Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Mê Linh, Đống Đa.