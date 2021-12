Hà Nội yêu cầu không để dịch bùng phát dịp lễ, Tết

UBND Hà Nội yêu cầu ngành y tế, quận, huyện chủ động phát hiện xử lý kịp thời ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát dịp Tết sắp tới.

UBND Hà Nội vừa có Chỉ thị 26 về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

UBND Hà Nội giao Sở Y tế phối hợp sở, ngành, UBND quận, huyện chủ động giám sát, phát hiện tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.

Ngành y tế sớm cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19; thực hiện nghiêm quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch, thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi dịch bệnh xảy ra.

Thành phố căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thường xuyên, đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm.

Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24h; dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh; thực hiện nghiêm quy trình về sàng lọc, phân loại, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện; mở rộng xét nghiệm cho đối tượng nghi ngờ.

Sở Công Thương thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường; kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường, giá cả, chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm, điểm bán hàng bình ổn giá; kiểm soát thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường…

Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với sở, ngành, quận, huyện, thị xã, cơ quan liên quan xây dựng phương án, tổ chức lực lượng ứng trực cụ thể, phù hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết;

Công an Hà Nội được giao bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu trọng điểm, địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người, đặc biệt khu vực trung tâm trong ngày Tết từ đêm Giao thừa đến ngày 3/2/2022.

Theo số liệu mới nhất, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố ở đợt dịch thứ 4 là 40.646, tương ứng với tỷ lệ ca nhiễm/dân số là 0,48%, tỷ lệ ca mắc là 1/100.000 dân. Tổng số ca tử vong là 109, tỷ lệ tử vong đến nay của Hà Nội gần 0,27%.

Ngày 27, 28 và 29/12, mỗi ngày thành phố ghi nhận trên 1.900 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ - xấp xỉ tổng số ca bệnh trong 5 tháng đầu tiên từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại Hà Nội (khoảng 2.000 ca). Đáng chú ý, số ca tử vong đã tăng thêm 34 người chỉ trong 8 ngày qua, bằng 45% tổng số ca tử vong trong 7 tháng trước đó.