Hà Nội yêu cầu Grab dừng giao hàng

Sau phản ánh của Zing, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Grab cùng 4 đơn vị khác dừng ngay việc cung cấp dịch vụ cho các đối tác vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe máy.

Sau phản ánh của Zing về việc ứng dụng Grab vẫn mở chế độ giao hàng, nhiều tài xế nhận đơn hàng và bị lực lượng chức năng Hà Nội xử phạt, chiều 27/7, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi 5 đơn vị gồm: Grab, Be, Gojek, My Go và FastGo.

Theo đó, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên dừng ngay việc cung cấp dịch vụ cho các đối tác hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe máy.

Nhiều tài xế phản ứng, cảnh sát phải in văn bản 3611 của Sở GTVT Hà Nội về việc yêu cầu 5 ứng dụng công nghệ trong đó có Grab phải dừng toàn bộ dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách từ ngày 24/7. Ảnh: H.Q.

Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị Sở TT&TT Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị không thực hiện yêu cầu dừng hoạt động cung cấp ứng dụng gọi xe đối với hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe máy.

Theo ghi nhận của Zing trong 2 ngày 26-27/7, các lực lượng chức năng đã xử phạt hàng chục trường hợp đối tác GrabBike giao hàng trên các tuyến phố nội đô.

Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, các shipper tỏ ra rất ngạc nhiên và cho biết không nhận được thông báo từ đơn vị cung cấp ứng dụng về việc tạm dừng hoạt động. Thậm chí, trên điện thoại của tài xế GrabBike, qua kiểm tra của lực lượng chức năng, các ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.

Hôm 24/7, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản gửi 5 đơn vị trên về việc yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe máy, bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe “ôm”, kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper) cho đến khi có thông báo mới.