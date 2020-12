Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng

Báo cáo nhanh của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất trên địa bàn thành phố đạt 400 triệu đồng và mức thấp nhất là 550.000 đồng.

Khảo sát được thực hiện đối với 6.325 doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Hà Nội, gồm 4 loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI.

Đối với thưởng Tết Dương lịch, doanh nghiệp FDI thưởng bình quân 750.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320.000 đồng/người.

Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng bình quân 1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Tiền thưởng Tết của người lao động tại Hà Nội giảm so với năm 2020. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong khi đó, công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng cao nhất 4,8 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người; khối doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và thưởng thấp nhất 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch, mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp dân doanh là 4,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người (cao nhất tại Hà Nội) và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Doanh nghiệp FDI thưởng bình quân 4.450.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì thưởng Tết Tân Sửu cao nhất 30 triệu đồng/người, thấp nhất 550.000 đồng/người. Còn công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng cao nhất 30 triệu đồng/người và thấp nhất 650.000 đồng/người.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết năm 2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn. Do đó, tiền thưởng Tết của người lao động giảm nhẹ so với năm 2020, riêng mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất trong khối doanh nghiệp dân doanh tăng hơn so với năm 2020.

Ngày 30/12, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết một cá nhân thuộc một doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh tại TP.HCM nhận được mức thưởng Tết Âm lịch 1,076 tỷ đồng . Nếu so với mức thưởng cao nhất tại Hà Nội, con số này gấp 2,5 lần.

Tính đến nay, một số địa phương đã có báo cáo về lương, thưởng Tết như Đồng Nai có mức thưởng Tết cao nhất là 600 triệu đồng/lao động tại một doanh nghiệp FDI, thấp nhất là một tháng lương; Quảng Trị, mức thưởng cao nhất là 94 triệu đồng; Đà Nẵng, cao nhất là 127 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.