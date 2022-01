Hà Nội tăng nhanh F0, số ca tử vong cả nước giảm mạnh

Trong khi các điểm nóng Covid-19 ở miền Tây dần suy giảm, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng đang gia tăng nhanh số ca F0.

Theo thông tin của Bộ Y tế lúc 18h ngày 15/1, Việt Nam ghi nhận thêm 16.305 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội vẫn dẫn đầu với 2.810 ca. TP.HCM và một số tỉnh miền Tây giảm mạnh số ca nhiễm. Đáng chú ý, trong ngày, số trường hợp tử vong giảm mạnh.





Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng tăng nhanh ca nhiễm

Ngày 15/1, Hà Nội có 2.810 ca nhiễm, giảm 219 ca so với hôm qua. Thành phố này vẫn đứng đầu cả nước về số lượng ca nhiễm trong suốt gần một tháng qua. Trong 7 ngày qua, Hà Nội có tổng cộng 20.280 ca, trung bình mỗi ngày tăng 2.897 F0 mới.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 2.810 ca mắc mới, có 676 F0 cộng đồng, số còn lại đã được cách ly.

Nguồn: CDC Hà Nội.

Tính đến hết ngày 14/1, toàn thành phố Hà Nội có hơn 58.000 F0 đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (135 ca), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (218 ca), các bệnh viện của Hà Nội (3.299 ca).

Số còn lại được điều trị ở tầng 1 là F0 không triệu chứng hoặc thể nhẹ, chiếm 94% tổng số ca nhiễm đang điều trị. Trong 24 giờ qua, Hà Nội có thêm 18 người tử vong do Covid-19. Hiện thành phố có khoảng 550 F0 có tình trạng nặng, nguy kịch.

Đà Nẵng và Hải Phòng đứng thứ 2 và thứ 3 cả nước về số lượng ca nhiễm và tỷ lệ gia tăng ca mới khá cao.

Ngày 15/1, Đà Nẵng có 874 ca. Đây số lượng F0 mới cao nhất trong 24 giờ kể từ khi dịch bùng phát ở thành phố này. Trong số 874 ca nhiễm, có 8 ca cách ly tập trung, 214 ca cách ly tại nhà, 35 ca trong khu phong tỏa và 617 ca chưa cách ly.

Trong số 617 ca chưa cách ly, có 69 ca xét nghiệm định kỳ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; 2 ca là lực lượng công an xét nghiệm định kỳ; một ca là lực lượng phòng, chống dịch xét nghiệm định kỳ; 4 ca là tiểu thương. Những trường hợp khác được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và tự xét nghiệm.

Số ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng từ giữa tháng 12/2021 đến 15/1 Nguồn: Bộ Y tế. Nhãn 15/12/2021 16/12/2021 17/12/2021 18/12/2021 19/12/2021 20/12/2021 21/12/2021 22/12/2021 23/12/2021 24/12/2021 25/12/2021 26/12/2021 27/12/2021 28/12/2021 29/12/2021 30/12/2021 31/12/2021 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 Số ca nhiễm mỗi ngày người 236 212 194 193 143 142 169 171 195 140 211 116 86 135 180 185 154 188 202 159 253 245 299 309 474 433 453 543 592 675 765 874

Nhiều ngày qua, Đà Nẵng liên tiếp vượt kỷ lục mới về tổng số ca mắc trong ngày. Theo báo cáo của Sở Y tế TP Đà Nẵng ngày 13/1, số ca mắc Covid-19 tại thành phố tiếp tục tăng cao, đặc biệt xuất hiện ở những nơi nguy cơ như chợ, khu vực mua sắm, nhà máy, xí nghiệp, các khu dân cư mật độ dân số cao.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương tăng cường quản lý F0, cố gắng từ nay đến Tết Nguyên đán không để F0 tiếp tục tăng khiến tình hình dịch bệnh ngoài vòng kiểm soát.

Trong khi đó, số ca ở Hải Phòng vượt mốc 800 và lại có chiều hướng gia tăng trở lại sau 5 ngày ghi nhận trung bình ở mức 400-500 ca nhiễm.

Số ca F0 được ghi nhận tại TP Hải Phòng từ đầu tháng 12/2021 đến nay Nguồn: Bộ Y tế. Nhãn 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 Số ca F0 trong ngày người 141 37 198 81 91 154 156 265 58 180 212 123 183 382 116 330 24 208 417 95 235 449 252 19 425 267 931 597 271 838 520 116 1804 1749 602 792 923 795 748 836 592 514 525 497 507 814

Theo thông tin từ Sở Y tế TP Hải Phòng, từ 18h ngày 14/1 đến 18h ngày 15/1, thành phố này ghi nhận 841 ca nhiễm nCoV tại 14/15 quận, huyện. Trong đó, 59 trường hợp F1, 755 người tự xét nghiệm, 9 trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp của huyện An Dương và Thủy Nguyên.

Số ca tử vong giảm kỷ lục

Từ đầu năm 2022 đến nay, số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam có chiều hướng giảm dần. Nhiều tháng qua, Việt Nam luôn ghi nhận ca tử vong dao động ở mức 200 ca. Đa số là bệnh nhân ở TP.HCM. Ngày 15/1, cả nước có 139 ca tử vong, thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Số ca nhiễm ở TP.HCM giảm chỉ còn 364 ca trong ngày 15/1. Sau gần 6 tháng bùng phát dịch (từ đầu tháng 7/2021), đây là ngày thành phố này có số ca nhiễm thấp nhất kể từ khi bùng phát đợt dịch lần 4.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam từ đầu năm 2022 Nguồn: Bộ Y tế. Nhãn 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 Số ca tử vong người 216 221 190 224 229 170 233 240 202 212 256 177 206 171 139 Xu hướng ca tử vong

216 221 190 224 229 170 233 240 202 212 256 177 206 171 139

Từ cuối tháng 12 đến nay, số ca nhiễm ở TP.HCM có chiều hướng giảm mạnh, xuống mức 400-700 ca nhiễm. Giai đoạn đỉnh điểm từ tháng 8-11, mỗi ngày thành phố có trung bình trên 3.000 ca nhiễm, ngày cao nhất là 3/9 với 8.499 ca.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nhận định số ca bệnh nặng và tử vong trên địa bàn có chuyển biến khả quan hơn sau khi thực hiện chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao. Thành phố đã rà soát được hơn 600.000 người nguy cơ cao và nhanh chóng thuyết phục, tiêm vaccine cho hơn 20.000 người.

Số ca tử vong ở TP.HCM có xu hướng giảm kể từ khi thành phố triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM.

Ngoài ra, số ca tử vong ở thành phố này cũng giảm sâu và thấp nhất trong vòng hơn 5 tháng qua. Trong số 16 ca tử vong trong ngày 15/1, có 5 người được chuyển đến từ các tỉnh khác.

Phân tích cụ thể số liệu tử vong, Sở Y tế TP.HCM nhận thấy tất cả bệnh nhân đều tử vong do Covid-19 kèm bệnh nền.

Về độ tuổi, số người tử vong từ 18-50 tuổi là 4, số ca tử vong từ 51 đến 65 tuổi là 6 người, số ca tử vong trên 65 tuổi là 6 người, không có trường hợp tử vong nào là phụ nữ mang thai hay trẻ dưới 18 tuổi. Số ca tử vong cộng dồn tại TP.HCM tính từ 1/1/2021 đến nay là 20.213, cao nhất cả nước.

10 tỉnh, thành phố có số lượng F0 cao nhất trong 7 ngày (9/1 - 15/1) Nguồn: Bộ Y tế. Nhãn Hà Nội Khánh Hòa Bình Phước Bình Định Đà Nẵng Hải Phòng Cà Mau TP.HCM Bến Tre Tây Ninh Trung bình số F0 trong 7 ngày người 2897 2472 1721 659 616 612 573 518 505 464

Diễn biến dịch ở các "điểm nóng"

Số ca nhiễm tại tỉnh Bắc Giang nhiều ngày qua có xu hướng tăng. Báo cáo tại cuộc họp về phòng, chống dịch

Sở Y tế tỉnh cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xuất hiện 57 chùm ca bệnh ở các công ty, trường học và trong cộng đồng với hơn 1,8 nghìn người dương tính. Trong đó, nhiều ca bệnh không rõ nguồn lây, liên quan người đi từ vùn dịch ở Hà Nội, Bắc Ninh về địa phương.

Số ca mắc Covid-19 tại Bắc Giang từ giữa tháng 12/2021 đến 15/1 Nguồn: Bộ Y tế. Nhãn 15/12/2021 16/12/2021 17/12/2021 18/12/2021 19/12/2021 20/12/2021 21/12/2021 22/12/2021 23/12/2021 24/12/2021 25/12/2021 26/12/2021 27/12/2021 28/12/2021 29/12/2021 30/12/2021 31/12/2021 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 Số ca nhiễm mỗi ngày người 16 19 25 23 41 21 26 30 34 31 61 40 40 43 81 46 85 69 90 84 202 187 213 162 182 126 128 155 163 199 221 255

Dự báo trong những ngày tới, Bắc Giang cũng xuất hiện thêm ca bệnh trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ không rõ ràng, liên quan vùng dịch, nơi cách ly của ổ dịch cũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị các địa phương dồn lực kiểm soát địa bàn, xử lý dứt điểm các ổ dịch, đặc biệt 3 ổ dịch trong khu công nghiệp tại xã Tân Hiêp và thị trấn Thắng.

Khánh Hòa được xem là một trong những "điểm nóng" Covid-19 tại khu vực Nam Trung bộ khi liên tiếp nằm trong nhóm 10 địa phương có số ca nhiễm cao nhất cả nước.

Trước tình hình dịch này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân chia sẻ khó khăn, chung tay trong công tác phòng, chống dịch, không chủ quan, tự giác đeo khẩu trang, hạn chế và giảm quy tập trung ăn uống, gặp gỡ đông người...

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Khánh Hòa, từ ngày 23/6/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 56.701 ca mắc Covid-19. Trong đó, Nha Trang 32.592 ca, Ninh Hòa 7.961 ca, Diên Khánh 5.796 ca, Cam Lâm 3.232 ca, Cam Ranh 3.113 ca, Vạn Ninh 1.875 ca, Khánh Vĩnh 1.235 ca, Khánh Sơn 897 ca. Toàn tỉnh đã truy vết được 40.978 F1.

Số ca F0 được ghi nhận tại TP Khánh Hòa từ đầu tháng 12/2021 đến nay Nguồn: Bộ Y tế. Nhãn 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 Số ca F0 trong ngày người 365 394 405 467 465 461 486 489 494 587 794 590 594 597 593 598 597 601 599 709 798 798 797 785 793 763 791 790 793 788 799 785 780 786 797 782 800 790 798 790 795 782 772 677 680 654

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, ông Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phân loại cấp độ dịch COVID-19 cấp tỉnh tính đến ngày 14/1/2022 của An Giang hạ từ cấp độ 2 (vùng vàng) xuống cấp độ 1 (vùng xanh).

Thời gian qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang liên tục giảm mạnh từ 3 con số xuống còn 2 con số. Ngày 13/1, toàn tỉnh ghi nhận 81 ca mắc Covid-19, ngày 14/1 có 78 ca.





Bắt đầu từ ngày 15/1, TP Cần Thơ từ cấp độ 3 (vùng cam) chuyển sang cấp độ 2 (vùng vàng). Toàn thành phố không còn xã, phường nào ở cấp độ 3 và 4.

UBND TP Cần Thơ đề nghị ngành y tế và các quận, huyện tăng cường xét nghiệm trọng điểm cho người có triệu chứng và truy vết F1 nguy cơ cao, F1 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine để giảm sát, cách ly theo quy định; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư hỗ trợ công tác quản lý, điều trị, cách ly F0, F1 tại nhà theo quy định để nhanh chóng đưa Cần Thơ về “vùng xanh” (cấp độ 1).