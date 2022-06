Hà Nội siết thu thuế với cá nhân kinh doanh trên Facebook, Google

Thu thuế tiếp tục tăng

Tính riêng tháng 5, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý ước đạt 99.100 tỷ đồng , hoàn thành 8,4% so với dự toán cả năm và tiếp tục tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021.