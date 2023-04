Hà Nội sẽ sửa thông tin sai trên CCCD cho người dân

Những sai sót cần hủy, lập lại số định danh cá nhân gồm: Công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh; sai sót về nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính.

Ngày 20/4, Công an Hà Nội mở đợt cao điểm hủy và xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân bị sai cấu trúc số định danh và sai thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip.

Để kiểm tra các dữ liệu, Công an Hà Nội đề nghị công dân đối chiếu thông tin về nơi đăng ký khai sinh, giới tính và năm sinh với số định danh cá nhân trên CCCD đã được cấp.

Trường hợp phát hiện bị sai cấu trúc số định danh hoặc được cơ quan công an thông báo về việc sai cấu trúc dãy số này, thì liên hệ với công an cấp xã nơi đăng ký thường trú để lập hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số định danh.

Những sai sót cần hủy, xác lập lại số định danh cá nhân gồm: Công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh; sai sót về nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính; công dân cung cấp sai thông tin khi làm thủ tục cấp CMND 12 số hoặc CCCD; kê khai không chính xác nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính.

Khi cần điều chỉnh, người dân đến công an cấp xã nơi đăng ký thường trú nộp hồ sơ gồm: Bản sao hoặc bản chụp một trong các loại giấy tờ pháp lý (giấy khai sinh; quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính).

Người cao tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo, mất năng lực hành vi dân sự thì thay thế bằng một trong các loại giấy tờ gồm bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, chứng chỉ, học bạ. Ai không xuất trình được một trong các giấy tờ này, thì viết cam kết.

Các trường hợp không được cấp giấy xác nhận hủy, xác lập lại số định danh gồm: Nơi đăng ký khai sinh có sự điều chỉnh, thay đổi do chia tách, sáp nhập đơn vị địa giới hành chính cấp tỉnh; đăng ký lại khai sinh nhưng thông tin về nơi đăng ký khai sinh (cấp tỉnh) khác với thông tin nơi đăng ký khai sinh theo số định danh đã được cấp.

Trong quá trình chờ giấy tờ mới, Công an Hà Nội sẽ cấp giấy xác nhận về việc hủy và cấp lại số định danh cá nhân cho công dân để thuận tiện khi giao dịch hành chính, dân sự.

Thẻ căn cước công dân gắn chip được công an an toàn quốc đồng loạt triển khai cấp tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và các khu dân cư từ sáng 1/1/2021. Hơn 80 triệu người đã có thẻ gắn chip. Bộ Công an phấn đấu đến ngày 30/7, lực lượng chức năng toàn quốc sẽ cấp nốt cho 3 triệu người dân chưa được cấp.