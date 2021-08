Hà Nội sẽ làm gì trong 15 ngày giãn cách tiếp theo?

Phó bí thư Hà Nội cho biết thành phố sẽ tận dụng khoảng thời gian giãn cách để tiêm vaccine cho người dân, nâng cao năng lực y tế, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh.

Chiều 20/8, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì họp thông tin báo chí về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo ông Phong, thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình dịch bệnh từng bước được kiềm chế. Thành phố đã thực hiện một loạt giải pháp, như tiêm chủng với tiêu chí có vaccine đến đâu tiêm ngay đến đó theo đúng đối tượng.

Sẵn sàng phương án 30.000 giường điều trị

Thành phố triển khai xét nghiệm diện rộng có trọng tâm, trọng điểm, qua đó đã sàng lọc được nhiều F0 trong cộng đồng. Thành phố tập trung nâng cao năng lực mọi mặt của ngành y tế nâng cấp trang thiết bị, hệ thống oxy; đào tạo, tập huấn đội ngũ y bác sĩ; chuẩn bị bệnh viện thu dung, điều trị F0 triệu chứng nhẹ...

Thành phố cũng đã chuẩn bị cho 3 giai đoạn, với 10.000, 20.000, 30.000 giường điều trị, thành lập thêm khu cách ly tập trung, với mục tiêu có thể cách ly cho 70.000 đến 100.000 người.

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì buổi thông tin báo chí. Ảnh: M.D.

Tuy nhiên, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng nguy cơ dịch bệnh tại thủ đô vẫn rất cao. F0 còn trong cộng đồng, dịch bệnh ở phía nam và tỉnh lân cận rất khó lường. Việc hạn chế người dân ra đường vẫn chưa triệt để.

"Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố ban hành Công điện mới về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 17 của UBND Hà Nội trên địa bàn Hà Nội", ông Phong nói.

Ông Phong nhấn mạnh mục tiêu trong giai đoạn tới là tận dụng ngày giãn cách xã hội để tiếp tục đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng, truy tìm hết F0. Quận, huyện sẽ tăng cường tiêm vaccine, nâng cao năng lực của y tế để chủ động, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện nội dung còn hạn chế trong thời gian vừa qua như việc người dân ra đường khi không cần thiết.

Ông Phong cũng thông tin thành phố đã có chủ trương sau khi dịch bệnh giảm đi sẽ dùng 500 tỷ từ vốn ngân sách thành phố để cho người dân vay, hỗ trợ giải quyết việc làm. Ngoài ra, Hà Nội cũng triển khai hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho TP.HCM và 18 tỉnh, thành phố phía Nam.

Hà Nội đang có 10 chùm ca bệnh

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội ghi nhận 2.695 ca mắc Covid-19 với 1.262 ca ngoài cộng đồng. Hà Nội đang cùng lúc đối mặt với 10 chùm ca bệnh rải rác trên toàn TP.

Từ đầu tháng 8, Hà Nội đã xét nghiệm cho đối tượng thuộc “nhóm đỏ” (khu vực xã, phường nguy cơ rất cao và nguy cơ cao); “nhóm da cam” (nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh); “nhóm xanh” (người ít di chuyển tại khu vực không có dịch).

Đợt 1, các đơn vị đã lấy được 322.925 mẫu, đạt 107,6% kế hoạch, phát hiện 29 ca dương tính. Đợt 2 lấy được 421.108 mẫu, đạt 48,8% kế hoạch, đã phát hiện 18 ca dương tính, 107.259 mẫu âm tính.

Đối với công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, tổng cộng đã có 10 đợt phân bổ vắc xin với 1.919.500 liều. Đến nay, thành phố đã tiêm được 1.710.521 liều, đạt 20,6%; công nhân tại khu công nghiệp đạt 48,5%.

Hà Nội yêu cầu lực lượng công an thành phố siết chặt việc kiểm soát giấy đi đường của người dân. Ảnh minh họa: Đức Anh.

Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Quốc Khánh cho biết tính đến 15h ngày 20/8, tổng kinh phí đã thực hiện cho an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động, người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch là 460 tỷ đồng .

Thành uỷ, UBND chỉ đạo ngành rà soát 10 nhóm đối tượng không ở trong diện được hỗ trợ theo quy định và đã được thành phố phê duyệt về chính sách đặc thù. Nhóm đối tượng nãy đã được hỗ trợ được 190 tỷ đồng . Ngoài ra, chính quyền cơ sở cũng tăng cường vừa rà soát, vừa lập danh sách, vừa chuẩn bị phương án sẵn sàng hỗ trợ người có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết thời gian qua ngành đã nỗ lực vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Công an Hà Nội duy trì 23 chốt bảo vệ cửa ngõ, 44 chốt đường ngang, lối mở để kiểm soát lượng người di biến động ra vào Hà Nội. "Do việc triển khai gấp, mới, chưa có tiền lệ, nên công an thành phố vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Mục đích là kiểm soát tốt nhất phương tiện, người ra vào nhưng hạn chế ùn tắc tại các chốt", ông Dương nói.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Đại cho biết thành phố đã hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 từ “kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực” sang phương thức “xét tuyển”.

Ông Đại cũng thông tin lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Hà Nội sẽ được tổ chức vào 7h30 ngày 5/9 bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tới người dân thủ đô.

Hà Nội bắt đầu thực hiện Chỉ thị 17 của UBND thành phố (trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng) từ 6h ngày 24/7. Sau đó, Hà Nội gia hạn biện pháp giãn cách thêm 15 ngày, đến 6h ngày 23/8. Sau gần 4 tuần, diễn biến dịch tại thủ đô có chuyển biến tích cực, song số ca mắc được phát hiện hàng ngày vẫn ở mức cao, 50-60 ca/ngày.