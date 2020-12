Hà Nội sắp rét đậm 11 độ C

Rét đậm, rét hại sẽ bao phủ toàn miền Bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh. Từ trưa 14/12, Hà Nội có mưa, trời chuyển rét.

Sáng 13/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta và chuẩn bị tác động đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó đến những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do cường độ của không khí lạnh mạnh, đồng thời mang theo hơi ẩm nên các khu vực trên sẽ có mưa, trời chuyển rét.

Bắc Bộ sẽ là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của đợt lạnh này. Từ trưa 14/12, miền núi và đồng bằng có mưa, trời chuyển rét. Mưa bắt đầu rải rác, sau đó nặng hạt dần và có thể xuất hiện mưa rào, mưa to vào ban đêm.

Đến ngày 15/12, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm sâu với mức thấp nhất ở đồng bằng là 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C. Cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ thấp nhất vào ban ngày tại các khu vực không vượt quá 15 độ C nên đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

Vùng núi cao tiếp tục có nguy cơ xuất hiện băng giá do nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 5 độ C kèm theo mưa, độ ẩm cao. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Dự báo thời tiết 5 ngày tới tại Hà Nội. Đồ họa: Mỹ Hà.

Khác với đợt rét trước, không khí lạnh lần này kèm theo mưa, chênh lệch giữa nhiệt độ thấp nhất và cao nhất chỉ khoảng 3 độ C nên người dân có thể cảm nhận rất rõ sự rét buốt suốt cả ngày.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội có thể trải qua một đợt rét đậm kéo dài từ 15/12 đến 22/12. Thời gian rét đậm, rét hại sâu tập trung trong ngày 15-17/12 với mức nhiệt thấp nhất là 11 độ C, cao nhất là 14 độ C.

Sau đó, khu vực giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng 13-15 độ C, ban đêm vẫn xuất hiện rét đậm.

Về chất lượng không khí, người dân thủ đô cần tiếp tục trang bị các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang, kính mắt khi ra đường do chỉ số AQI được dự báo vẫn ở ngưỡng xấu trong những ngày tới.

Theo ứng dụng Airvisual, Hà Nội đang ở trong ngày thứ 5 liên tiếp có chất lượng không khí có hại cho sức khỏe, AQI dao động 158-171 đơn vị. Tình trạng này được dự báo kéo dài thêm 4 ngày tới.

Như vậy, không khí lạnh không có tác dụng cải thiện chỉ số AQI, thậm chí khiến tình trạng tồi tệ hơn. Ngày 14-16/12, chỉ số AQI trung bình tại Hà Nội dao động 171-190 đơn vị, ngưỡng có hại cho sức khỏe con người khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Tác động của không khí lạnh cũng khiến gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông được cảnh báo có sóng biển cao đến 3-5 m. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.