Hà Nội sắp đón mưa 'vàng' sau chuỗi ngày nóng 40 độ C

Cơn mưa xuất hiện đêm 3/6 sẽ giải nhiệt cho Hà Nội sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Những ngày tới, Bắc Bộ khả năng đón thêm nhiều đợt mưa diện rộng.

Hôm nay, Bắc Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng cao điểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nắng nóng sẽ tiếp diễn trong ngày ở Sơn La, Hòa Bình, trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C.

Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi nắng nóng trên 40 độ C, độ ẩm 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 19h. Thời tiết oi nóng duy trì cả ngày.

Trong khi Bắc Bộ khả năng kết thúc đợt nóng sau hôm nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên còn tiếp diễn trạng thái này trong các ngày 4-5/6, sau đó mới tạm chấm dứt.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất của năm 2021. Tuy nhiên, đợt nóng này có cường độ khắc nghiệt không bằng cùng kỳ năm 2020.

Hà Nội đón mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng 40 độ C. Ảnh: Lê Trai.

Sau 4 ngày nắng nóng cao điểm, chuyên gia cho biết từ chiều tối nay (3/6), ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 khiến vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông. Khu vực này đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn xuất hiện từ đêm nay đến ngày 4/6 với lượng phổ biến 80-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm. Nhiệt độ giảm hạ xuống ngưỡng 27-32 độ C, giảm 6-8 độ C so với những ngày trước đó nên thời tiết sẽ mát mẻ hơn.

Dù vậy, chuyên gia khuyến cáo các đợt mưa lớn sau khoảng thời gian có nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng lưu ý, sau ngày 4/6, miền Bắc hứng chịu thêm một đợt mưa dông diện rộng từ đêm 6/6 đến đêm 9/6.

Như vậy, trong khoảng 5 ngày tới, Đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa dông, nhiệt độ dao động 26-32 độ C, không còn cảm giác quá oi nóng, ngột ngạt.