Hà Nội sắp có nắng nóng 36 độ C sau đợt mưa lớn

Sau nhiều ngày mưa dông, thời tiết Hà Nội khô ráo và dễ chịu trước khi đón nắng nóng vào ngày 3/6. Trong khi đó, miền núi phía Bắc tiếp diễn mưa lớn với lượng phổ biến 30-60 mm.

Sáng 1/6, thời tiết Hà Nội khô ráo, hửng nắng từ sáng sớm với nhiệt độ dao động 26-30 độ C. Đợt mưa dông ở thủ đô đã kết thúc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều nơi ở miền Bắc chuẩn bị đón đợt nắng nóng vào ngày 3-5/6 với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Trong đợt này, nắng nóng xảy ra tập trung về trưa và chiều, chủ yếu ở trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình.

Tại Hà Nội, trang Accuweather dự báo khu vực ghi nhận mức tăng nhiệt đáng kể từ ngày 2/6. Thời tiết nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C và có thể tăng lên ngưỡng 36 độ C vào hai ngày cuối tuần.

Hôm nay, nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12h đến 16h.

Ngày 2-6/6, nắng nóng gia tăng ở Trung Bộ khi nền nhiệt tăng lên ngưỡng 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 12h đến 17h, nhiều thời điểm nắng nóng gay gắt.

Từ ngày 6/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng dịu dần.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 2/6: Không mưa Ngày 3/6: Nắng nóng Ngày 4/6: Nắng nóng Ngày 5/6: Nắng nóng Ngày 6/6: Mưa dông Ngày 7/6: Mưa dông Ngày 8/6: Mưa dông Nhiệt độ cao nhất °C 34 35 36 36 31 31 32 Nhiệt độ thấp nhất

26 27 27 28 26 25 26

Trong khi đó, mưa dông còn tiếp diễn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay (1/6), tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Nhiều nơi được dự báo lượng mưa 30-60 mm/ngày, có nơi trên 100 mm, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối nay, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông; cục bộ mưa vừa với lượng 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/6. Thời gian tập trung vào chiều và tối, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Chuyên gia nhận định mưa lớn liên tục những ngày qua khiến đất đá ở khu vực vùng núi bị bão hòa. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở, tránh gây thiệt hại về người và tài sản vật chất.