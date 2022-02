Hà Nội rét đậm 11 độ C, vùng núi có thể mưa tuyết

Thời tiết miền Bắc tiếp tục diễn biến xấu với mưa dông và rét đậm, rét hại. Tại Hà Nội, người dân trải qua ngày cuối tuần với nền nhiệt thấp nhất 11-14 độ C.

Sáng 13/2, mưa nhỏ xuất hiện ở nhiều nơi ở miền Bắc, bao gồm Hà Nội và khu vực đồng bằng. Sương mù khiến thời tiết âm u, tương tự những ngày qua. Lúc 6h, nhiệt độ tại Hà Nội và các khu vực lân cận dao động 12-14 độ C, trời rét đậm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12 đến ngày 13/2, Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 30-50 mm/đợt, có nơi mưa lớn trên 70 mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm nay, miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 11-14 độ C. Vùng núi có thể ghi nhận mức nhiệt 8-11 độ C, trong khi khu vực núi cao dưới 6 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

13/2: Mưa rào 14/2: Không mưa 15/2: Không mưa 16/2: Mưa phùn 17/2: Mưa phùn 18/2: Mưa rào 19/2: Mưa nhỏ Nhiệt độ cao nhất °C 16 19 20 22 23 25 19 Nhiệt độ thấp nhất

14 13 12 16 18 19 17

Tại Hà Nội, người dân tiếp tục trải qua ngày cuối tuần trong tình trạng rét đậm, mưa nhiều. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 11-14 độ C, độ ẩm cao khiến người dân cảm thấy rét buốt rõ rệt, nhất là khi di chuyển trên đường.

Ngày 14/2, miền Bắc chuyển sang rét khô. Những ngày đầu tuần, Hà Nội duy trì trạng thái khô ráo, có nắng với nền nhiệt tăng lên ngưỡng 16-19 độ C. Kiểu thời tiết này chỉ xuất hiện trong hai ngày 14-15/2, sau đó khu vực đón đợt mưa rét mới.

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 2 nên miền Bắc có thể hứng chịu những đợt rét đậm, rét hại liên tục, đặc biệt vào nửa cuối tháng.

Ngoài đợt rét đang diễn ra, ngày 16-17/2, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông kèm hội tụ gió trên cao gây sương mù, mưa phùn sáng sớm. Đến ngày 19-20/2, một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh tiếp tục gây rét đậm cho khu vực.

Chuyên gia nhận định trạng thái mưa rét, sương mù còn tiếp diễn nhiều ngày ở Bắc Bộ thời gian tới. Sang tháng 3, không khí lạnh suy giảm dần về cường độ, thời tiết ấm áp hơn giai đoạn vừa qua.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tương tự miền Bắc gây rét kéo dài. Đêm 13/2, hai khu vực trên có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 14-17 độ C kèm mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết ít mưa, ngày nắng. Riêng Đông Nam Bộ có thể xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Ngày 14/2, TP.HCM và các tỉnh, thành phố lân cận có thể xuất hiện mưa rải rác.