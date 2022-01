Hà Nội rét đậm 11 độ C

Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài đến mùng 4 Tết Nhâm Dần. Khu vực núi cao khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá.

Sáng 29/1, thời tiết Hà Nội chuyển sang trạng thái rét đậm, rét hại. So với một ngày trước, nền nhiệt khu vực giảm 8-10 độ C, trời rét buốt.

Lúc 6h, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận dao động ở ngưỡng 11-13 độ C. Trong khi đó, khu vực vùng núi như Lạng Sơn, Lào Cai ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ C.

Nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã giảm xuống ngưỡng 3,5 độ C vào lúc 19h ngày 29/1 và tiếp tục xuống thấp trong đêm qua. Khu vực này được cảnh báo xuất hiện mưa tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang chìm trong khối không khí lạnh cường độ mạnh. Rét đậm, rét hại kèm theo mưa xuất hiện từ đêm 29/1 và duy trì trong nhiều ngày tới.

Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng phổ biến 11-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C. Riêng khu vực núi cao như Đồng Văn (Hà Giang), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai)… có thể ghi nhận mức nhiệt dưới 3 độ C, khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

30/1: Mưa rào 31/1: Mưa rào 1/2: Mưa rào 2/2: Mưa rào 3/2: Không mưa 4/2: Không mưa 5/2: Không mưa Nhiệt độ cao nhất °C 15 15 15 17 16 17 19 Nhiệt độ thấp nhất

14 12 13 14 14 13 14

Tại Hà Nội, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài trong hôm nay nhưng lượng mưa giảm so với những ngày qua. Đến ngày 31/1-1/2 (tức 29 tháng chạp và mùng 1 Tết), không khí lạnh tăng cường khiến mưa dông trở lại. Người dân nhiều khả năng đón giao thừa và ngày đầu năm mới với tiết trời mưa rét.

Đợt rét này dự báo kéo dài từ 29/1 đến 4/2 (tức 27 tháng chạp đến mùng 4 Tết). Đây là đợt rét ẩm, nhiệt độ trung bình ngày ở mức dưới 15 độ C, trời mưa rét kéo dài nhiều ngày.

Chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, giữ ấm cơ thể, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín. Người dân ở vùng núi cao cần che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng để tránh thiệt hại khi nhiệt độ xuống quá thấp.

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, thời tiết từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng chuyển rét đậm với mức nhiệt dao động 11-14 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C nhưng có thể tăng lên ngưỡng 22-24 độ C vào ban ngày.

Tại Tây Nguyên, người dân đón Tết với kiểu thời tiết ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ C, thấp nhất 16-20 độ C.

Thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành phố Nam Bộ tương đối ổn định trong những ngày đầu năm mới với nền nhiệt dao động 22-34 độ C, se lạnh vào ban đêm và oi nóng ban ngày.