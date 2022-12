Hà Nội rét buốt, nhiều nơi ở miền Bắc dưới 3 độ C

Cơ quan khí tượng quan trắc được mức nhiệt thấp nhất ở Sơn La xuống ngưỡng 1,3 độ C vào lúc 6h sáng 29/12. Trạng thái rét đậm, rét hại đang bao trùm miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rạng sáng 29/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khắp khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đêm, nhiệt độ ở nhiều nơi giảm sâu 5-7 độ C so với một ngày trước.

Tại Hà Nội, nhiệt độ quan trắc được lúc 6h sáng nay ở Hà Đông là 12,8 độ C, Ba Vì 11,6 độ C. Các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất dao động 10-12 độ C.

Trong khi đó, nhiều khu vực vùng núi như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)... có mức nhiệt phổ biến 1,8-3,7 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Đáng lưu ý, nơi đang hứng chịu nhiệt độ thấp nhất trong đợt này là Sơn La với 1,3 độ C.

Đồng thời với mức nhiệt ở Sa Pa, đỉnh Fansipan tiếp tục ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C khiến mưa tuyết tái diễn trong đêm rạng sáng và có thể xuất hiện dày hơn so với hôm qua. Tình trạng này được dự báo duy trì trong những giờ tới.

Mưa tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan ngày 28/12 khi nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C. Ảnh: D.S.

Hôm nay (29/12), miền Bắc bước vào ngày rét nhất trong đợt này. Nhiệt độ ở đồng bằng phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, khu vực núi cao dưới 3 độ C.

Tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài cả ngày kèm theo mưa dông vài nơi, độ ẩm cao khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội và một số khu vực lân cận ghi nhận nền nhiệt 11-15 độ C trong hôm nay, mưa giảm. Thời điểm rét nhất là vào 7h sáng nay, sau đó nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng rét đậm dưới 15 độ C.

Kiểu thời tiết âm u và rét buốt ở miền Bắc được dự báo kéo dài hết ngày 30/12, sau đó khu vực tăng nhiệt và hửng nắng. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, thời tiết khu vực khô ráo, nắng nhẹ, thuận lợi để người dân vui chơi.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất của một số địa phương trong 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 29/12 Ngày 30/12 Ngày 31/12 Ngày 1/1/2023 Ngày 2/1 Ngày 3/1 Ngày 4/1 Hà Nội độ C 10 12 12 11 12 16 14 Lạng Sơn

6 10 9 9 10 13 11 Nghệ An

14 14 14 13 14 16 15

Trong khi đó, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao khiến mưa dông lan rộng ra các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.

Từ đêm 28 đến hết ngày 30/12, lượng mưa ở Hà Tĩnh - Quảng Trị dao động 40-80 mm, Bình Định - Khánh Hòa 30-70 mm. Đáng lưu ý, mưa tập trung từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi với lượng phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Cùng lúc, Bắc Trung Bộ rét đậm với mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế chuyển rét 13-16 độ C, các nơi khác chuyển lạnh.

Trước các diễn biến trên, đơn vị chức năng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại; tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người.

Đồng thời, cơ quan chuyên môn cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét.

Các địa phương chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan Nhiệt độ sáng sớm 28/12 tại đỉnh Fansipan xuống âm 1 độ C. Trận mưa tuyết kéo dài hơn 3 giờ đã phủ trắng khu vực đỉnh có độ cao hơn 2.800 m.