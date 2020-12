Hà Nội rét 9 độ C đêm nay

Nhiệt độ tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ xuống ngưỡng thấp nhất kể từ đầu mùa đông, dao động 9-11 độ C. Miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại đêm 20/12.

Chiều 20/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Bắc Bộ đang chìm trong khối không khí lạnh có cường độ ổn định. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa bắt đầu xuất hiện mưa vừa, mưa to do ảnh hưởng từ đợt lạnh này.

Đêm nay, tác động của không khí lạnh tiếp tục khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu. Đồng bằng duy trì mức nhiệt thấp nhất là 9-11 độ C, vùng núi 6-9 độ C. Khu vực núi cao được dự báo nhiệt độ dưới 4 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.

Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay dao động 9-11 độ C, ngưỡng rét hại. Đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay tại khu vực.

Dù vậy, từ ngày 21/12, khu vực tăng nhiệt trở lại. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 20 độ C, trời lạnh và có nắng hanh. Mức nhiệt giữa ngày và đêm tại thủ đô chênh lệch tới 10 độ C, chuyên gia khuyến cáo người dân không chủ quan khi thấy thời tiết ban ngày đã ấm lên.

Không khí lạnh cường độ mạnh cũng gây ra rét đậm, rét hại tại Bắc Trung Bộ. Đêm nay, nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm xuống mức thấp nhất là 10-13 độ C. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3, ven biển cấp 4.

Hà Nội chìm trong rét đậm, rét hại vào các ngày 15-20/12. Ảnh: Quỳnh Trang.

Theo dự báo trước đó, đợt rét đậm, rét hại tại miền Bắc kết thúc vào ngày 20/12. Dù vậy, ngưỡng nhiệt 13 độ C tiếp tục duy trì tại đồng bằng trong vài ngày tới. Rét đậm chủ yếu xuất hiện vào ban đêm và sáng sớm.

Đến khoảng ngày 23-24/12, Bắc Bộ tăng nhiệt trở lại. Ngưỡng nhiệt trong ngày dao động 15-20 độ C và có thể tăng lên mức 18-21 độ C vào cuối tuần. Thời tiết giai đoạn này tương đối khô ráo, không có mưa, trời hanh khô và có nắng nhẹ vào ban ngày.

Về diễn biến cơn bão số 14 trên Biển Đông, cơ quan khí tượng cho biết lúc 16h, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 120 km về phía nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đêm nay và ngày mai, bão đi theo hướng tây tây nam với vận tốc 10-15 km/h và khả năng mạnh thêm. Đến chiều 21/12, tâm bão cách bãi Huyền Trân khoảng 180 km về phía đông đông bắc. Sức gió lúc này đạt cấp 8-9, giật cấp 11.

Ảnh hưởng của bão số 14 khiến khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa bão. Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 11, sóng biển cao tới 5-7 m, biển động rất mạnh.

Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong khi đó, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.