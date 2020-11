Hà Nội rét 16 độ C từ đêm mai

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ trở rét từ đêm 27/11, nhiệt độ phổ biến 16-19 độ C.

Ngày 26/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đã hình thành ở phía bắc và đang di chuyển dần xuống nước ta. Trong 24 giờ tới, hình thái này ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ.

Ngay sau đó, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến những nơi khác ở miền Bắc, sau đó mở rộng sang khu vực Trung Bộ.

Từ đêm 27/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, duy trì về đêm và sáng sớm. Vùng núi có thể hứng chịu rét đậm khi mức nhiệt thấp nhất xuống ngưỡng 13-16 độ C. Khu vực núi cao có nơi dưới 10 độ C, trời rét hại.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao có thể rét hại dưới 10 độ C. Ảnh: Khánh Huyền.

Theo trang dự báo Accuweather, thời tiết cuối tuần này tại Hà Nội duy trì kiểu hình không mưa, trời nắng hanh vào ban ngày. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực xuống thấp 15 độ C. Ban ngày, mức nhiệt cao nhất dao động 19-22 độ C.

Như vậy, Hà Nội sẽ chính thức đón đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay trong 2 ngày tới. Nhiệt độ 15 độ C là mức thấp nhất kể từ đầu mùa thu đông năm nay tại khu vực.

Trong bản đồ dự báo thời tiết 10 ngày của cơ quan khí tượng, Hà Nội duy trì nền nhiệt 17-22 độ C trong suốt tuần tới. Đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này là không gây mưa nên khu vực có thể xuất hiện nắng hanh, trời nhiều mây, độ ẩm thấp.

Đáng lưu ý, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp nhiễu động gió đông nên từ ngày 28/11 đến 1/12, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ hứng chịu đợt mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi mưa trên 450 mm.

Ngày 29-30/11, mưa dông mở rộng ra Tây Nguyên với vũ lượng 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ ngày mai (27/11), vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết từ nửa cuối tháng 12 trở đi, các đợt rét đậm, rét hại bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc.

Đến tháng 1 và tháng 2/2021, những hiện tượng cực đoan này khả năng xuất hiện nhiều hơn với chu kỳ mỗi đợt kéo dài 7-10 ngày, đặc biệt dài hơn ở các vùng núi phía Bắc. Sương muối và băng giá có thể xuất hiện giữa mùa đông.