Hà Nội rét 14 độ C

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ tại Hà Nội xuống ngưỡng thấp nhất 14-17 độ C. Đợt rét này được dự báo kéo dài.

Rạng sáng 22/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc. Những giờ tới, hình thái này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố Đồng bằng Băc Bộ, sau đó mở rộng ra những nơi khác ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, mưa dông xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc trong hôm nay.

Ngày 22/10, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét với nhiệt độ thấp phổ biến 14-17 độ C. Vùng núi 10-13 độ C kèm theo mưa rào và dông, trong khi khu vực núi cao có thể xuống ngưỡng thấp nhất dưới 8 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) khả năng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 7-9 độ C, ngưỡng rét hại trong đêm. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất dao động 11-13 độ C, trời rét đậm. Mức nhiệt này cũng phổ biến ở nhiều khu vực miền núi phía bắc trong những ngày tới.

Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, mưa rào và dông quay trở lại trong ngày nhưng không kéo dài. Khu vực trở rét với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 14-17 độ C, rét nhất kể từ đầu mùa. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất 20 độ C.

Đến ngày 23-24/11, mưa dông kết thúc, miền Bắc bước vào hai ngày rét nhất của đợt này. Nhiệt độ trong ngày chỉ ở ngưỡng 18 độ C và xuống mức thấp nhất là 14 độ C trong đêm.

Từ ngày 25/11, thời tiết Hà Nội chuyển nắng ấm khi nhiệt độ tăng lên cao nhất 24 độ C. Ban đêm, trời chuyển rét đậm 14-15 độ C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, người dân cần mặc ấm khi ra đường vào sáng sớm hoặc tối muộn. Trạng thái này khả năng duy trì đến hết tháng 11.

Hà Nội mưa rét trở lại trong hôm nay, 22/11. Ảnh: Phạm Thắng.

Cùng lúc, cơ quan khí tượng cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên Trung Bộ xuất hiện mưa lớn trong những ngày tới.

Từ sáng 22 đến hết ngày 23/11, mưa dông xuất hiện từ phía nam Nghệ An đến Quảng Bình với lượng phổ biến 50-100 mm. Khu vực này cũng bắt đầu chuyển rét từ hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Cùng lúc, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa lớn dài ngày, phổ biến 100-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm. Đợt mưa này ở khu vực được dự báo kéo dài đến hết ngày 24/11.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Trong khi đó, TP.HCM và các tỉnh, thành phố Nam Bộ bước vào giai đoạn cuối của mùa mưa. Khu vực này sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông từ đêm 22 đến hết ngày 23/11. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối với lượng 30-50 mm/ngày, có nơi trên 70 mm/ngày.