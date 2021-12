Hà Nội rét 12 độ C, TP.HCM nguy cơ ngập do triều cường

Thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái ngày nắng, đêm trở rét. Cùng lúc, triều cường đạt đỉnh gây nguy cơ ngập ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố Nam Bộ.

Rạng sáng 2/12, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 12 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa. Sau 7h, nhiệt độ tại khu vực tăng nhanh đáng kể và có thể lên ngưỡng cao nhất 22-24 độ C vào giữa trưa, thời tiết nắng ấm.

Tại một số địa phương vùng núi như Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ lúc 4h hôm nay xuống ngưỡng dưới 8 độ C. Trong ngày, các khu vực này khả năng duy trì rét đậm, mức nhiệt cao nhất không quá 15 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chìm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường có đặc điểm khô, trời ít mây, bức xạ lớn. Đợt không khí lạnh lần này chủ yếu gây rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng ráo và nhiệt độ tăng cao.

4-6 ngày tới, miền Bắc duy trì trạng thái đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng ráo. Ban đêm, khu vực đồng bằng ghi nhận mức nhiệt thấp phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, trong khi khu vực núi cao dưới 5 độ C.

Hà Nội rét sâu về đêm nhưng ban ngày có nắng, thời tiết ấm áp thích hợp cho việc đi chơi, dạo phố. Ảnh: Tuấn Anh.

Trao đổi với Zing, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết trong đợt rét lần này, Sa Pa (Lào Cai) và một số nơi như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang) có thể xuất hiện mức nhiệt 4-6 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Đồng thời, không khí lạnh có đặc điểm khô, bức xạ nhiệt trong đêm lớn nên tình trạng sương muối sẽ xuất hiện ở nhiều vùng núi cao phía bắc.

Chuyên gia khuyến cáo người dân vùng núi nên áp dụng các biện pháp làm tan sương như phun nước cho cây trồng vào sáng sớm, giữ ấm chuồng trại chăn nuôi để giảm thiểu các thiệt hại do đợt rét này gây ra.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội duy trì nền nhiệt 11-24 độ C liên tục một tuần tới, thời tiết rét đậm ban đêm và nắng ấm vào ban ngày. Chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, người dân cần mặc ấm khi ra đường vào sáng sớm hoặc tối muộn.

Hiện, không khí lạnh tràn xuống, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Nam Trung Bộ trong hôm nay. Kết thúc đợt mưa lũ kéo dài những ngày qua, miền Trung bước vào thời kỳ tạnh ráo, trời lạnh.

Trong khi đó, do thủy triều cao kết hợp với nước dâng do gió mùa, mực nước tại ven biển Nam Bộ được dự báo tiếp tục dâng những ngày tới. Đỉnh mực nước cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu có thể đạt 4,27 m ngày 6-7/12.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ và TP.HCM khả năng ngập tại các vùng trũng thấp.