Hà Nội rà soát an toàn thực phẩm trường học sau vụ bữa ăn có giòi

Ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh về việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường Thực nghiệm Khoa học giáo dục (Hà Nội), các cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Ngày 25/11, bà Lê Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm xác nhận thông tin phát hiện giòi sống bò trên khay thức ăn của học sinh trung học trong bữa ăn bán trú.

Nhiều phụ huynh đã rất bức xúc, yêu cầu nhà trường ngừng ký hợp đồng với công ty cung cấp suất ăn và có phương án thay thế. Ngay sau đó, Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục đã quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty cung ứng suất ăn cho trường này là Công ty Hà Thành.

Ngày 26/11, UBND quận Ba Đình đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn thực phẩm, trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại trường này. Sau khi có kết luận chính thức từ đoàn kiểm tra, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình sẽ thông tin để phụ huynh học sinh biết.

Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình đã nhắc nhở 49 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc quận rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bếp ăn bán trú, Phòng GD&ĐT kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ có thể gây mất an toàn cho học sinh. Các nhà trường có trách nhiệm kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm; lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm có tư cách pháp nhân và năng lực; quan tâm đầu tư, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Trường Thực nghiệm Khoa học giáo dục (Hà Nội). Ảnh: Minh họa.

Ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo về sự việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học sinh ở trường Thực nghiệm Khoa học giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát và kiểm tra chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin trường học, nhất là với các trường mầm non, tiểu học THCS tổ chức học 2 buổi/ngày. Các trường đảm bảo không để xảy ra những sự việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn HS, ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

Đặc biệt, các đơn vị, trường học cần đẩy mạnh cơ chế giám sát tất cả các khâu từ cung ứng đến chế biến, cung cấp bữa ăn học sinh với sự tham gia của nhà trường, phụ huynh học sinh và đơn vị cung ứng thực phẩm cũng như đơn vị liên kết cung ứng suất ăn. Các trường rà soát lại hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung ứng suất ăn…