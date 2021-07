Hà Nội phong tỏa thôn có hơn 2.000 người

UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) quyết định cách ly y tế thôn Kênh Đào do liên quan gia đình có 5 người nhiễm nCoV.

Trao đổi với Zing sáng 6/7, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết huyện đã ra quyết định phong tỏa thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, gồm 618 hộ, 2.190 người.

Trong 5 người nhiễm SARS-CoV-2, ca bệnh đầu tiên là ông L.V.C., 39 tuổi, làm nghề lái xe tự do. Ngày 22/6, ông cùng bạn tên Đ. (đã xác định mắc Covid-19) đi Nghệ An. Vợ ông C. là bà T., cùng 3 con cũng được CDC Hà Nội xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 6/7.

Qua điều tra sơ bộ, gia đình bệnh nhân hầu như không tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Lực lượng chức năng huyện đã xác định 39 F1 và quyết định giãn cách xã hội khu vực xóm 2, thôn Kênh Đào gồm 32 hộ dân theo Chỉ thị 16. Thời gian thực hiện từ ngày 5/7 đến hết ngày 26/7.

Diễn biến dịch bệnh tại Hà Nội đang rất khó lường. Sau 10 ngày, TP không ghi nhận ca mắc mới, trong 2 ngày 5-6/7, TP phát hiện 2 chùm ca bệnh phức tạp với 9 người dương tính với SARS-CoV-2.

Ổ dịch tại huyện Đông Anh có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan Công ty SEI - Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Ca bệnh chỉ điểm là ông H. (bảo vệ Công ty SEI, phát hiện dương tính tối 5/7). Ba người còn lại là bạn và đồng nghiệp của ông H. tại công ty và xóm trọ.

Huyện Đông Anh đã phun khử khuẩn, phong tỏa ngõ nơi bệnh nhân lưu trú. Đến nay đã xác định được 36 F1 của ông H., đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cũng ghi nhận thêm một ca dương tính khác tối 5/7. Ông G. trú tại quận Hoàng Mai, là tài xế taxi chở 4 bệnh nhân ở Thanh Hóa dương tính với SARS-CoV-2 từ TP.HCM ra Hà Nội hôm 3/7.