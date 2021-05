Hà Nội nóng 39 độ C 4 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp nóng phía tây đang hoạt động mạnh và mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ.

Ngày 31/5, các tỉnh miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn trạng thái nắng nóng với nhiệt độ cao phổ biến 36-39 độ C. Có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 39 độ C, độ ẩm tương 40-60%.

Đáng lưu ý, một số nơi khả năng ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C trong hôm nay, tập trung ở các khu vực miền núi thuộc Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo bản đồ dự báo, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ kết thúc sau ngày 4/6, trong khi ở Trung Bộ chấm dứt muộn hơn.

Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trạng thái oi nóng xuất hiện từ đầu buổi sáng. Nắng nóng trên 35 độ C sẽ kéo dài từ 11h đến 18h, cảm giác nóng rát và khó chịu, đặc biệt khi người dân di chuyển trên đường.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 39 độ C vào khung giờ 13h-15h. Lúc này, thời tiết duy trì ở trạng thái nắng nóng đặc biệt gay gắt. Trên các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê tông, mức nhiệt cảm nhận có thể lên tới 40-42 độ C.

Sau thời điểm có nắng nóng trong ngày, Hà Nội nhiều khả năng đón mưa dông vào chiều tối. Mặc dù là cơn mưa giải nhiệt nhưng chuyên gia cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm.

Về thời tiết Nam Bộ, cơ quan khí tượng cho biết trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông sẽ kéo dài từ nay đến ngày 4/6. Khu vực duy trì thời tiết oi nóng, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Hiện, Nam Bộ đã vào mùa mưa. Do đó, TP.HCM và nhiều tỉnh lân cận tiếp tục đón những cơn mưa rào bất chợt, tập trung vào chiều và tối. Người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm đi kèm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 30/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiệt độ cao nhất quan trắc được ở Mường La (Sơn La) lên tới 40,1 độ C; Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,9 độ C; Láng (Hà Nội) 39,3 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,9 độ C. Những ngày tới, khi bước vào cao điểm của đợt nắng nóng, các khu vực này khả năng tiếp tục ghi nhận mức nhiệt tương tự.