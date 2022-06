Hà Nội nóng 36 độ C

Nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội. Cùng lúc, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có thể ghi nhận nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị vừa trải qua một ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Hôm nay (2/6), nắng nóng mở rộng ra khu vực vực Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 13h đến 17h. Trạng thái này duy trì đến ngày 5/6 với cường độ nắng nóng gia tăng từng ngày.

Tại Hà Nội, khu vực bắt đầu nắng nóng trong hôm nay với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Người dân sẽ cảm nhận rõ oi bức. Dù vậy, cơ quan khí tượng dự báo mưa dông có thể trở lại khu vực vào chiều tối, cục bộ mưa lớn.

Trong khi đó, trang dự báo Accuweather cho biết Hà Nội ít khả năng xuất hiện mưa rào và dông trong các ngày 2-5/6. Những ngày tới, khu vực gia tăng nền nhiệt và có thể đạt ngưỡng cao nhất 36 độ C vào cuối tuần. Ban đêm, nhiệt độ ở mức 27-28 độ C.

Thời tiết Hà Nội bắt đầu nắng nóng sau chuỗi ngày mưa dông. Ảnh: Hoàng Hà.

Chiều tối 2/6, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục được cảnh báo xảy ra mưa rào và dông. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang có thể xuất hiện mưa lớn với lượng 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Cùng lúc, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ghi nhận lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Người dân đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn nắng nóng với nhiệt độ cao phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50-65%. Người dân di chuyển trên đường có thể cảm nhận cái nóng lên tới 40-41 độ C, đặc biệt vào lúc 13h-15h.

Riêng ngày 3-5/6, các tỉnh, thành phố Trung Bộ hứng chịu nắng nóng gay gắt 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C duy trì từ 12h đến 17h hàng ngày.

Từ ngày 6/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng dịu dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, người dân đề phòng xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ đề phòng nguy cơ cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.