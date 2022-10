Hà Nội ngày nắng hanh, đêm lạnh 18 độ C

Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 18-20 độ C về đêm nhưng ban ngày có thể chạm ngưỡng 30 độ C. Tại vùng núi Bắc Bộ, có nơi rét đậm 14 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh, rạng sáng 17/10, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng là 17-20 độ C, trong khi vùng núi chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 14-17 độ C, một số nơi rét đậm. Tại Hà Nội, trang Accuweather dự báo khu vực duy trì thời tiết nắng hanh, sáng sớm có sương mù trong ngày 17-19/10. Ban ngày, mức nhiệt cao nhất lên tới 28-30 độ C. Đêm và sáng sớm, nhiệt độ xuống mức thấp nhất 18-20 độ C. Thời kỳ này, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở miền Bắc có thể lên 8-10 độ C. Người dân cần lưu ý để lựa chọn trang phục phù hợp khi ra ngoài. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng cao 2-3,5 m, biển động mạnh. Dự báo mức nhiệt thấp nhất của một số địa phương trong 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 17/10 Ngày 18/10 Ngày 19/10 Ngày 20/10 Ngày 21/10 Ngày 22/10 Ngày 23/10 Hà Nội độ C 20 20 19 18 20 21 21 Lào Cai

19 18 17 18 19 20 20 Lạng Sơn

18 15 14 13 16 17 17 Đến ngày 20-21/10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường gây ra mưa rào và dông cho miền Bắc. Đồng thời, nền nhiệt ngày và đêm ở đồng bằng giảm nhanh xuống ngưỡng 19-22 độ C. Trạng thái mưa dông có thể duy trì đến hết ngày 26/10. Ngoài ra, không khí lạnh những ngày tới sẽ tương tác khiến bão số 6 (Nesat) trên Biển Đông diễn biến phức tạp. Tại khu vực Trung Bộ, thời tiết được cải thiện trong ngày 17-19/10 sau chuỗi ngày mưa lũ. Từ đêm 20/10, mưa dông có thể quay trở lại do ảnh hưởng của không khí lạnh, đới gió đông và hoàn lưu cơn bão số 6. Tương tự, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn trạng thái mưa dông, cục bộ mưa lớn liên tục trong ngày 20-26/10. Khu vực cũng trải qua 3 ngày đầu tuần với thời tiết tương đối ổn định, ít mưa, ngày nắng. Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo sau bão Nesat, một vùng nhiễu động khác khả năng hình thành trên khu vực bắc Biển Đông vào ngày 21/10. Hình thái này có thể dịch chuyển dần về phía tây. Chuyên gia cho biết trong nửa cuối tháng 10, khu vực bắc Tây Nguyên, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ duy trì trạng thái ẩm với nhiều ngày mưa dông. Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội 17 độ C Thời tiết tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục chuyển lạnh từ đêm 16/10 khi đón không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ thấp trong đợt này dao động 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C. Quốc lộ 15D sạt lún 200 m, cửa khẩu quốc tế La Lay tê liệt Đoạn sạt lún trên quốc lộ 15D, Quảng Trị kéo dài trên 200 m, sâu từ 3 đến 5 m, đẩy con đường khỏi vị trí cũ khoảng 6 m. Hơn 350 người dân cùng cán bộ cửa khẩu La Lay được di dời.