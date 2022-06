Hà Nội nắng nóng dài ngày

Kết thúc đợt mưa lớn, miền Bắc bước vào giai đoạn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Trạng thái này kéo dài các ngày 17-20/6, sau đó khu vực tiếp diễn mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp nóng phía tây đã hình thành và tác động tới nhiều nơi ở miền Bắc.

Ngày 17/6, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Hòa Bình có nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 13h đến 17h. Ban đêm, nền nhiệt giảm nhưng không khí vẫn khá oi nóng khi duy trì mức 28-30 độ C.

Ngày 18-20/6, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở các khu vực trên, đồng thời mở rộng ra trung du Bắc Bộ và Sơn La. Nhiệt độ cao nhất tại các địa phương này dao động 35-37 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức gia tăng nền nhiệt rõ rệt từ ngày 18 và kéo dài đến ngày 20/6. Nhiệt độ trong ngày cao nhất tại thủ đô là 34-37 độ C. Nền nhiệt tăng so với những ngày qua khoảng 2-4 độ C, người dân sẽ cảm nhận không khí oi nóng rõ rệt.

Trạng thái này duy trì đến hết ngày 20/6, sau đó Hà Nội và các địa phương lân cận giảm nhiệt, trở lại trạng thái mưa rào và dông với mức nhiệt 26-33 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 17/6: Nắng nóng Ngày 18/6: Nắng nóng Ngày 19/6: Nắng nóng Ngày 20/6: Nắng nóng Ngày 21/6: Nắng nóng Ngày 22/6: Mưa rào Ngày 23/6: Mưa dông Nhiệt độ cao nhất °C 36 36 37 37 35 33 32 Nhiệt độ thấp nhất

26 28 28 28 28 28 27

Cùng lúc, nắng nóng tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đáng lưu ý, cường độ nắng nóng ở Trung Bộ khả năng gia tăng trong 2-4 ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong bản tin dự báo mùa, cơ quan khí tượng cho biết bước sang tháng 7, miền Bắc có thể hứng nắng nóng gay gắt trên 37 độ C và không loại trừ khả năng xuất hiện giá trị cực đoan liên quan đến nhiệt độ. Dù vậy, các đợt nóng sắp tới không gay gắt và kéo dài như năm 2021.

Ở các tháng mùa mưa (tháng 7-9), lượng mưa tại Bắc Bộ khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn cùng kỳ nhiều năm. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại có xu hướng thiếu hụt mưa và nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ C.