Hà Nội mưa và lạnh trước khi vào mùa hè

Thời tiết Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ diễn biến xấu trong ngày 9/4 do tác động của không khí lạnh. Đây là một trong những đợt lạnh trước khi khu vực bước vào mùa hè.

Sáng 8/4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía nam. Ảnh hưởng của hình thái này, khu vực vùng núi Bắc Bộ bắt đầu có mưa dông trở lại.

Sau đó, không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng, gây mưa diện rộng cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày 9/4, nhiều nơi sẽ xuất hiện mưa rào và dông kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Đêm 8/4, khu vực Đông Bắc Bộ chuyển lạnh. Nhiệt độ hạ xuống ngưỡng thấp nhất 21 độ C, cao nhất 23 độ C. Trạng thái này khả năng chỉ kéo dài một ngày, sau đó trời hửng nắng.

Hình thái thời tiết mưa và lạnh quay lại Hà Nội ngày 9/4. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt trong đợt lạnh ngày mai (9/4). Nhiệt độ trong ngày dao động 21-22 độ C, giảm 5 độ C so với những ngày trước đó. Trạng thái mưa lạnh kéo dài cả ngày.

Đến cuối tuần, nền nhiệt tại Hà Nội tăng dần lên ngưỡng cao nhất 24-26 độ C. Trời hửng nắng, độ ẩm cao nhưng không vượt quá 90%, trạng thái nồm ẩm tạm chấm dứt. Thời tiết thích hợp cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Cơ quan khí tượng cho biết tháng 4, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và có xu hướng lệch đông. Do đó, khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh thời kỳ này chủ yếu là Đông Bắc Bộ. Trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc Bộ sẽ chịu tác động nhiều hơn khi có vùng áp thấp nóng.

Tại miền Bắc, số ngày nắng nóng trong tháng 4 năm nay ít hơn trung bình nhiều năm, nhưng sẽ nhiều hơn so với năm 2020. Dù vậy, nhiệt độ trung bình lại cao hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1 độ C, do khu vực ít khả năng đón những đợt không khí lạnh cường độ mạnh.

Từ nay đến hết tháng 4, Bắc Bộ khả năng đón thêm 1-2 đợt nắng nóng nữa nhưng đều ngắn ngày và xuất hiện cục bộ. Chuyên gia cảnh báo người dân ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ cần tiếp tục đề phòng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Chuyên gia đánh giá tháng 4 là thời điểm rất đáng lưu ý vì đây là giai đoạn chuyển mùa ở cả miền Bắc và miền Nam.

Thời kỳ này, không khí lạnh vẫn hoạt động ở phía bắc, trong khi một số thời điểm nắng nóng xen kẽ khiến nền nhiệt tăng dần. Do đó, khi có không khí lạnh tràn về, một số nơi khả năng xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá.

Còn tại Nam Bộ, mùa mưa năm nay khả năng bắt đầu sớm. Trong khoảng 10 ngày cuối tháng 4, khi gió mùa Tây Nam tác động đến thời tiết khu vực, người dân đặc biệt đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét do mưa thường xảy ra sau khi có nắng nóng.