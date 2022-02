Hà Nội mưa rét, TP.HCM oi nóng sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, người dân miền Bắc bước vào tuần đầu đi làm trở lại trong thời tiết rét đậm, sương mù. Trong khi đó, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa dông vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định và rãnh gió tây suy yếu. Sáng nay (7/2), khu vực có mưa nhưng kết thúc nhanh, đồng thời nền nhiệt tăng.

Tại Hà Nội, mức nhiệt trong hôm nay được dự báo dao động 15-20 độ C, tăng khoảng 5 độ C so với những ngày trước đó. Người dân có ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết với thời tiết sương mù vào sáng sớm, hửng nắng về trưa và chiều.

Đến ngày 8/2, trạng thái rét đậm có thể quay lại miền Bắc và kéo dài đến hết ngày 10/2. Theo bản đồ dự báo, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong 3 ngày tới là 13-15 độ C, cao nhất 16-18 độ C. Mưa dông chấm dứt nhưng nền nhiệt tiếp tục giảm xuống ngưỡng rét đậm.

Theo trang dự báo Accuweather, thời tiết chủ đạo tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ trong tuần này là sương mù, mưa vài nơi. Khu vực sẽ âm u suốt cả tuần, rất ít thời điểm có nắng. Đến cuối tuần, mưa dông có thể quay trở lại thủ đô.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

7/2: Mưa nhỏ 8/2: Mưa nhỏ 9/2: Không mưa 10/2: Không mưa 11/2: Không mưa 12/2: Mưa rào 13/2: Mưa rào Nhiệt độ cao nhất °C 20 18 17 19 21 23 21 Nhiệt độ thấp nhất

14 15 13 15 17 19 19

Vùng núi Bắc Bộ cũng được dự báo tăng nhiệt nhẹ trong hôm nay và tiếp tục rét hại kể từ ngày 8/2 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Những ngày tới, khu vực này có thể ghi nhận mức nhiệt 8-11 độ C. Vùng núi cao dưới 6 độ C, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Cơ quan khí tượng cho biết miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất kể từ đầu mùa đông. Trạng thái này bắt đầu từ ngày 28/1 và có thể kéo dài đến ngày 10/2 do khu vực liên tục đón gió mùa Đông Bắc, không khí lạnh tăng cường.

Trong tháng 2, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Nhiệt độ trung bình trong tháng thấp hơn 1-2 độ C so với cùng kỳ nhiều năm, khu vực có nhiều ngày mưa rét.

Người dân trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần trong cái rét 12 độ C. Ảnh: Thạch Thảo.

Trong khi đó, thời tiết Nam Bộ duy trì trạng thái oi nóng trong tuần này với mức nhiệt cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 22-25 độ C. Trong các ngày 8/2 và 13-14/2, TP.HCM cùng các tỉnh, thành phố lân cận có thể xuất hiện mưa dông trái mùa về chiều tối và đêm nhưng lượng không đáng kể.

Thời tiết Trung Bộ cũng ổn định trong tuần này. Ngày 7-9/2, Bắc Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Sau ngày 10/2, miền Trung duy trì kiểu thời tiết ít mưa, ngày nắng và lạnh về đêm. Nhiệt độ trung bình ngày trên 18 độ C, càng về phía nam càng nắng ấm.