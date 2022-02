Hà Nội mưa phùn, rét 13 độ C

Thời tiết Hà Nội duy trì mưa phùn với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Cuối tuần này, miền Bắc ấm lên trước khi đón thêm đợt không khí lạnh mới.

Sáng 10/2, Hà Nội tiếp tục mưa phùn, trạng thái tương tự những ngày qua. Lúc 8h, nhiệt độ trung bình tại thủ đô là 13 độ C, độ ẩm cao khiến cảm giác rét buốt tăng khi người dân di chuyển trên đường.

Những giờ tới, nhiệt độ tại Hà Nội có thể tăng lên ngưỡng 16-18 độ C, mưa giảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ đang chìm trong khối không khí lạnh dần suy yếu và lệch đông.

Ảnh hưởng của hình thái này khiến Đông Bắc Bộ duy trì mưa nhỏ, mưa phùn và trời rét. Vùng núi có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 9 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Đến ngày 11/2, nền nhiệt tại đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng tăng lên ngưỡng 17-20 độ C. Thời tiết giảm mưa và ấm dần, tăng 3-4 độ C so với những ngày qua.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

10/2: Mưa nhỏ 11/2: Mưa rào 12/2: Mưa rào 13/2: Mưa nhỏ 14/2: Không mưa 15/2: Mưa nhỏ 16/2: Mưa rào Nhiệt độ cao nhất °C 20 21 22 19 19 19 19 Nhiệt độ thấp nhất

14 16 18 14 12 12 16

Trong khi đó, Tây Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt rõ rệt, chỉ còn rét đậm, rét hại về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Ban ngày, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất 18-21 độ C, riêng các tỉnh ở Tây Bắc có nơi trên 28 độ C, trời ấm.

Theo trang dự báo Accuweather, thời tiết của Hà Nội cuối tuần này (11-13/2) duy trì trạng thái mưa nhỏ, sương mù về đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ dao động 15-20 độ C, có thể ấm lên vào giữa trưa nhưng thời tiết chủ đạo vẫn là rét buốt.

Ngày 14/1, một đợt không khí lạnh mới có thể tràn về khiến nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm nhưng thời tiết lại hửng nắng. Như vậy, trạng thái mưa rét ở miền Bắc có thể kéo dài đến hết tuần này.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định trong tháng 2 và tháng 3, miền Bắc xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ít ngày có nắng. Nhiệt độ trong tháng thấp hơn 1-2 độ C so với cùng kỳ nhiều năm.

Trong khi đó, thời tiết Nam Bộ duy trì trạng thái oi nóng, có nơi nắng nóng từ nay đến hết tuần với nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. TP.HCM cùng các tỉnh, thành phố lân cận có thể xuất hiện mưa dông trái mùa về chiều tối và đêm.