Hà Nội mưa lớn, sấm chớp sau nhiều ngày nắng nóng

Mưa lớn xuất hiện tối 22/6 đã giải nhiệt cho khu vực Hà Nội sau chuỗi ngày nắng nóng cao điểm.

Tối 22/6, Hà Nội mưa lớn kèm theo sấm chớp, gió mạnh. Mưa lớn tập trung ở các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, có khả năng tiếp diễn trong nhiều giờ tới, gây nguy cơ ngập lụt ở một số tuyến phố.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết lúc 21h cho thấy mây đối lưu đã và đang phát triển mạnh, gây ra mưa rào và dông mạnh trên các quận trung tâm Hà Nội.

Những giờ tới, vùng mây này tiếp tục phát triển, mở rộng, gây mưa rào và dông cho các khu vực quận, huyện khác và khả năng lan sang các tỉnh lân cận. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét xuất hiện trong cơn dông.

Theo số liệu từ Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, nhiều nơi ở nội thành đang hứng chịu mưa lớn. Từ 20h45 đến 21h10, lượng mưa ở một số khu vực dao động 30-50 mm.

Mưa lớn ở Hà Nội tối 22/6 có thể gây ngập úng cho nhiều tuyến phố. Ảnh: Thạch Thảo.

Cơ quan khí tượng ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 cũng khiến vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông từ chiều tối nay. Khu vực này đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Từ 13h đến 19h tối nay, mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Bắc. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ nguy cơ xảy ra tại một số huyện miền núi thuộc: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La.

Tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn tiếp diễn từ đêm nay đến ngày 25/6 với lượng phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm. Nhiệt độ hạ xuống ngưỡng 29-34 độ C, giảm 4-6 độ C so với những ngày trước đó.

Chuyên gia khuyến cáo các đợt mưa lớn sau khoảng thời gian có nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khoảng 3 ngày tới, Đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa dông, nhiệt độ dao động 26-32 độ C, không còn cảm giác quá oi nóng, ngột ngạt. Đến ngày 26/6, khu vực này khả năng bước vào đợt nắng nóng mới nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.