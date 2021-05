Hà Nội mưa lớn đêm nay

Đêm 4/5, Hà Nội xuất hiện mưa lớn kèm theo các hiện tượng cực đoan như dông, lốc, sét.

Ngày 4/5, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ dễ chịu hơn hôm qua, nền nhiệt trong ngày dao động 27-33 độ C. Tuy nhiên, trạng thái này không kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường yếu, từ đêm nay, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa lớn.

Ngày 5/5, các tỉnh Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông với lượng phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm. Sau đó, mưa mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ khiến nhiệt độ giảm còn 25-29 độ C.

Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có nguy cơ xảy ra. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cho khu vực miền núi.

Hà Nội được dự báo có mưa dông từ đêm nay (4/5). Ảnh: Phạm Thắng.

Tại Hà Nội, đêm nay và ngày mai, mưa lớn xuất hiện kèm theo các hiện tượng cực đoan như dông, lốc, sét. Nhiệt độ cao nhất trong ngưỡng 27-29 độ C.

Trạng thái mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng kết thúc vào ngày 6/5. Đến ngày 8-9/5, 2 khu vực này đón thêm đợt không khí lạnh khiến mưa dông tiếp diễn.

Nửa đầu tháng 5, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết âm u, mưa nhiều, trời mát. Hai tuần sau đó, nắng nóng xuất hiện nhiều hơn ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Riêng Đông Bắc Bộ sẽ đón nắng nóng muộn hơn.

Còn tại Nam Bộ, mưa dông cũng xuất hiện trên diện rộng vào ngày mai, tập trung về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở nhiều nơi là 35 độ C, chạm ngưỡng nắng nóng. Thời điểm có nền nhiệt cao rơi vào khung giờ 11h đến 16h.

Theo trang dự báo Accuweather, mức nhiệt TP.HCM giảm từ ngày 6/5. Nhiệt độ cao nhất chưa đến 35 độ C, giảm 1-2 độ C so với những ngày trước đó. Vào chiều và tối các ngày 5-7/5, TP.HCM nhiều khả năng có mưa cục bộ kèm theo dông.