Hà Nội mưa dông, sấm chớp giờ tan tầm

Mưa dông xuất hiện tại Hà Nội vào cuối giờ chiều. Trạng thái này có thể tiếp diễn trong 2 ngày tới.

16h ngày 13/5, Hà Nội xuất hiện mây dông kèm theo sấm chớp. Cơn dông kéo đến khiến trời tối nhanh, gió nổi lên từng đợt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 15h30, ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ra đa thời tiết phát hiện vùng mây đối lưu. Vùng mây này phát triển trên khu vực huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, sau đó di chuyển về phía nội thành Hà Nội.

Theo số liệu từ Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 15h30 đến 16h30, lượng mưa ghi nhận được tại Mỹ Đức là 70 mm, Ứng Hòa và Quốc Oai 20 mm. Lúc 17h, một số nơi ở quận Thanh Xuân, Cầu Giấy bắt đầu mưa lớn.

Tối nay (13/5), mưa có khả năng lan rộng ra khu vực các quận như Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… Sau đó, vùng mưa dông lan sang các quận nội thành khác của Hà Nội. Người dân đề phòng nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội có thể mưa lớn tối 13/5, nhiều nơi nguy cơ tiếp tục ngập úng. Ảnh: Đức Anh.

Cơ quan khí tượng cho biết trạng thái mưa dông có thể tiếp diễn ở Hà Nội vào tối mai (14/5). Sau khoảng thời gian có nhiệt độ cao trong ngày, mưa xuất hiện vào cuối giờ chiều mang nhiều nguy cơ xảy ra các hiện tượng cực đoan. Hiện tượng này gọi là mưa dông nhiệt.

Ngày 14/5, Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 12h đến 17h.

Đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hếtngày 17/5.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.