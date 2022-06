Hà Nội mưa dông kèm nguy cơ gió giật

Thời tiết miền Bắc chuyển xấu khi hứng mưa dông cả tuần kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật sau chuỗi ngày nắng nóng. Tại Hà Nội, mưa bắt đầu vào sáng 6/6 và kéo dài những giờ tới.

Sáng 6/6, thời tiết Hà Nội âm u và nhiều mây. Lúc 7h, mưa dông bắt đầu xuất hiện ở một số quận nội thành. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông mạnh kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật cho khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (6/6), Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn mưa lớn kèm theo dông, sét và gió mạnh. Mưa bắt đầu tại các tỉnh miền núi và trung du, sau đó mở rộng xuống đồng bằng. Vũ lượng phổ biến trong ngày 40-90 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngày và đêm 7/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn 30-60 mm, một số khu vực ghi nhận vũ lượng trên 100 mm.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 6/6: Mưa rào Ngày 7/6: Mưa dông Ngày 8/6: Mưa dông Ngày 9/6: Mưa dông Ngày 10/6: Mưa dông Ngày 11/6: Mưa dông Ngày 12/6: Mưa dông Nhiệt độ cao nhất °C 32 30 30 31 31 31 32 Nhiệt độ thấp nhất

26 25 25 25 26 25 25

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và ngập úng cục bộ ở vùng, trũng thấp. Nhiều địa phương cần đề phòng mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn bao gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Tuần này, miền Bắc mưa dông liên tục do khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Đây là đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6, thời gian tập trung từ chiều tối đến đêm.

Bản đồ dự báo cho thấy trong vòng 7 ngày tới (6-12/6), Hà Nội duy trì mức nhiệt 27-32 độ C, thời tiết dễ chịu hơn khi nhiệt độ giảm. Dù vậy, mưa dông xuất hiện liên tục trong tuần này kèm nguy cơ đi kèm lốc, sét và gió mạnh.

Trang dự báo Accuweather cho biết Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ tuần này không có ngày nào có nắng ráo. Thời tiết chủ đạo những ngày tới là âm u, nhiều mây và mưa.

Trong khi đó, nắng nóng tiếp diễn tại Trung Bộ, tập trung từ Quảng Bình đến Phú Yên. Những ngày tới, khu vực này ghi nhận nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nhiệt độ cao trên 35 độ C duy trì từ 13h đến 17h hàng ngày.

Cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng này ở Trung Bộ khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Người dân đề phòng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn khi nhu cầu sử dụng điện tăng. Đồng thời, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên được dự báo giảm mưa trong các ngày 6-9/6. Nhiệt độ tại TP.HCM cùng các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ duy trì ngưỡng 26-34 độ C, oi nóng vào ban ngày và dịu mát về tối. Những cơn mưa có thể xuất hiện bất chợt vào đầu tuần nhưng lượng không đáng kể.