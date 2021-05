Hà Nội lúc 21h nóng như giữa trưa ở TP.HCM

Bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội duy trì mức nhiệt trên 35 độ C đến 19h, sau đó giảm dần nhưng không đáng kể. Thời tiết khu vực oi nóng và khó chịu suốt cả ngày.

Lúc 20h ngày 31/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mức nhiệt quan trắc đo được ở Hà Nội là 37 độ C. So với khung giờ nắng nóng đỉnh điểm vào ban ngày, khu vực chỉ giảm 2-3 độ C. Thời tiết lặng gió, độ ẩm thấp, không khí oi bức và khó chịu.

Đến 21h, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống ngưỡng 35 độ C, cao nhất trong số các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ này cao hơn 1 độ C so với mức nhiệt lúc giữa trưa ở TP.HCM.

Theo trang dự báo Accuweather, với mức nhiệt 33-35 độ C trong đêm nay, người dân khi di chuyển trên những bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê tông sẽ cảm nhận rõ cái nóng lên tới 37-39 độ C. Đây gọi là mức nhiệt cảm nhận.

Điều này xảy ra do ban ngày, bề mặt đã hấp thụ một mức nhiệt lớn. Đến đêm, khi nhiệt độ giảm xuống, lớp nhiệt này phả lên trên cao khiến không khí tiếp tục oi nóng. Ngoài ra, người dân sinh sống trong các căn phòng hẹp và kín cũng có thể chịu cái nóng tương tự.

Hà Nội khả năng ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C vào ngày mai, 1/6. Ảnh: Duy Anh.

Cơ quan khí tượng cho biết trong ngày 31/5, mức nhiệt cao nhất quan trắc ở Mường La (Sơn La) lên tới 40,1 độ C, Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,9 độ C; Láng (Hà Nội) 39,3 độ C; Hà Đông 39,5 độ C.

Tại Trung Bộ, nhiệt độ tối cao quan trắc được ở Thanh Hóa là 39,9 độ C; Quảng Trị 39 độ C; Quảng Ngãi 39,2 độ C. Đây cũng là 3 khu vực có mức nhiệt cao nhất tại miền Trung trong hôm nay.

Trạng thái oi nóng sẽ còn tiếp diễn tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong 3 ngày tới. Ngày 1/6, Hà Nội bước vào ngày nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ cao nhất có thể trên 40 độ C. Trạng thái nóng bức duy trì từ sáng sớm đến tối muộn, độ ẩm 40-50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Mức nhiệt trong ngày tại các khu vực trên phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ở những nơi khác tại Bắc Bộ, nắng nóng cũng xuất hiện nhưng với nhiệt độ thấp hơn, dao động 35-37 độ C.